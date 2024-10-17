Посетил 190 стран: популярный блогер назвал самые опасные страны мира (видео)
Лука Пфердменгес начал путешествовать в 15 лет. И планирует посетить все 256 стран, зависимых территорий и непризнанных образований в мире.
Известный немецкий тревел-блогер Лука Пфердменгес путешествует с 15 лет и успел побывать в 190 странах. В его планах посетить все страны в мире, так что ему пришлось заехать даже в такие неспокойные регионы, как Афганистан, Сирия и Гаити, и именно они оказались в его топе самых опасных стран, хотя ему и удалось выехать оттуда невредимым. Об этом пишет Daily Mail.
На сегодняшний день 22-летний немец, профессиональный жонглер, звезда социальных сетей и путешественник побывал в 190 странах. Всего в мире насчитывается 256 стран, зависимых территорий и непризнанных образований. Суверенных стран в мире насчитывается 206, причем признанных всеми странами мира из них — 190, а признанных большинством стран — 198. Так что ему еще есть куда поехать.
Лука называет Афганистан, Папуа-Новую Гвинею, Сомали, Йемен, Чад, Сирию и Центральноафриканскую Республику среди самых опасных мест, которые он посетил, а также Гаити.
"В такие места, как Гаити, где местное население страдает, странно было ехать туристом. Но, стараясь посетить все страны на планете, я не могу обойти их стороной. Зачастую они оказываются самыми захватывающими и познавательными", — Лука рассказал, что на Гаити общался с местными жителями и они признались, что у них нет доступа к питьевой воде, нет электричества и не всегда есть еда.
"В Порт-о-Пренсе есть пригороды, куда машины не въезжают — их ограбят. Такие места, где царит анархия и ваша безопасность под угрозой, — самые сложные для посещения страны", — вспоминает путешественник.
Лука рассказал, что он воспользовался услугами местного гида, чтобы тот показал ему самые опасные места: "Очевидно, что всякое может случиться, но с надежным гидом риск сводится к минимуму".
Афганистан он посетил в 2021 году, за полгода до того момента, как талибы пришли власти. И обучал детей в местной цирковой школе жонглировать. В какой-то момент его заперли вместе с детьми, потому что на улице началась перестрелка.
"Два дня спустя, все еще находясь в Афганистане, мы хотели посетить парк, но наши планы изменились, потому что парк начали бомбить", — вспоминает Лука.
В Папуа-Новой Гвинее он видел ограбление автомобиля. Не зная города Порт-Морсби Лука забрел в опасный район, откуда его вызволяла полиция.
"Я немец, поэтому мне нравится везде ходить пешком. Но в какой-то момент подъехал полицейский джип, и офицер сказал мне: "Туда вам ехать нельзя, пожалуйста, садитесь в машину". Я решил довериться ему. Мы проехали через пригород, по которому я собирался пройти, и через пять минут после того, как он меня подобрал, мы увидели ограбление автомобиля. Бандиты останавливали машины и требовали деньги, телефоны или даже саму машину — это, к сожалению, обычное дело в Порт-Морсби", — Лука увидел, как полицейский схватил дробовик и начал стрелять в воздух, пока он сам скорчился на заднем сидении, опасаясь огня в ответ.
Находясь на французской заморской территории Французской Гвианы, Лука сам подвергся нападению. Огромный парень схватил его за шею. Начал трясти и требовать два евро.
"Я бы дал ему деньги, но у меня не было евро Я нашел в кошельке 10-фунтовую купюру и отдал ему, но он был в ярости. Я мог бы также дать ему купюру из "Монополии", — в итоге путешественника спас хозяин ближайшего кафе, который завел его внутрь и забаррикадировал дверь.
В Йемене ему предлагали арендовать автомат на день, но Лука отказался от настолько щедрого предложения.
Напомним, путешественники посетили город Тяньдучэн (Китай), на постройку которого потратили 760 миллионов фунтов, скопировав Эйфелеву башню и фонтаны из Версаля. Но город так и остался незаселенным.