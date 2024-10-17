Посетил 190 стран: популярный блогер назвал самые опасные страны мира (видео)

Лука Пфердменгес начал путешествовать в 15 лет. И планирует посетить все 256 стран, зависимых территорий и непризнанных образований в мире.

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Известный немецкий тревел-блогер Лука Пфердменгес путешествует с 15 лет и успел побывать в 190 странах. В его планах посетить все страны в мире, так что ему пришлось заехать даже в такие неспокойные регионы, как Афганистан, Сирия и Гаити, и именно они оказались в его топе самых опасных стран, хотя ему и удалось выехать оттуда невредимым. Об этом пишет Daily Mail.

Лука в Сирии

На сегодняшний день 22-летний немец, профессиональный жонглер, звезда социальных сетей и путешественник побывал в 190 странах. Всего в мире насчитывается 256 стран, зависимых территорий и непризнанных образований. Суверенных стран в мире насчитывается 206, причем признанных всеми странами мира из них — 190, а признанных большинством стран — 198. Так что ему еще есть куда поехать.

Лука называет Афганистан, Папуа-Новую Гвинею, Сомали, Йемен, Чад, Сирию и Центральноафриканскую Республику среди самых опасных мест, которые он посетил, а также Гаити.

Лука в Сомалиленде Фото: Instagram Luca Pferdmenges

"В такие места, как Гаити, где местное население страдает, странно было ехать туристом. Но, стараясь посетить все страны на планете, я не могу обойти их стороной. Зачастую они оказываются самыми захватывающими и познавательными", — Лука рассказал, что на Гаити общался с местными жителями и они признались, что у них нет доступа к питьевой воде, нет электричества и не всегда есть еда.

"В Порт-о-Пренсе есть пригороды, куда машины не въезжают — их ограбят. Такие места, где царит анархия и ваша безопасность под угрозой, — самые сложные для посещения страны", — вспоминает путешественник.

Лука рассказал, что он воспользовался услугами местного гида, чтобы тот показал ему самые опасные места: "Очевидно, что всякое может случиться, но с надежным гидом риск сводится к минимуму".

Афганистан он посетил в 2021 году, за полгода до того момента, как талибы пришли власти. И обучал детей в местной цирковой школе жонглировать. В какой-то момент его заперли вместе с детьми, потому что на улице началась перестрелка.

Лука обучал жонглировать детей в Афганистане

"Два дня спустя, все еще находясь в Афганистане, мы хотели посетить парк, но наши планы изменились, потому что парк начали бомбить", — вспоминает Лука.

В Папуа-Новой Гвинее он видел ограбление автомобиля. Не зная города Порт-Морсби Лука забрел в опасный район, откуда его вызволяла полиция.

"Я немец, поэтому мне нравится везде ходить пешком. Но в какой-то момент подъехал полицейский джип, и офицер сказал мне: "Туда вам ехать нельзя, пожалуйста, садитесь в машину". Я решил довериться ему. Мы проехали через пригород, по которому я собирался пройти, и через пять минут после того, как он меня подобрал, мы увидели ограбление автомобиля. Бандиты останавливали машины и требовали деньги, телефоны или даже саму машину — это, к сожалению, обычное дело в Порт-Морсби", — Лука увидел, как полицейский схватил дробовик и начал стрелять в воздух, пока он сам скорчился на заднем сидении, опасаясь огня в ответ.

Находясь на французской заморской территории Французской Гвианы, Лука сам подвергся нападению. Огромный парень схватил его за шею. Начал трясти и требовать два евро.

"Я бы дал ему деньги, но у меня не было евро Я нашел в кошельке 10-фунтовую купюру и отдал ему, но он был в ярости. Я мог бы также дать ему купюру из "Монополии", — в итоге путешественника спас хозяин ближайшего кафе, который завел его внутрь и забаррикадировал дверь.

В Йемене ему предлагали арендовать автомат на день, но Лука отказался от настолько щедрого предложения.

Лука посещает даже те страны, которые считаются очень опасными

Напомним, путешественники посетили город Тяньдучэн (Китай), на постройку которого потратили 760 миллионов фунтов, скопировав Эйфелеву башню и фонтаны из Версаля. Но город так и остался незаселенным.