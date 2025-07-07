Сотни жертв каждый год: что известно о самой опасной дороге в мире (фото, видео)

Почти 60-километровая дорога Юнгас в Боливии, которая соединяет столицу Ла-Пас с городом Короико, была назвала местными и туристами "дорогой смерти". За ее многолетнюю историю произошел ряд ДТП и несчастных случаев, однако самым громким был случай 1983 года.

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В июле того года произошла самая ужасная катастрофа, когда на узкой дороге автобус сорвался в пропасть, в результате чего погибло 100 человек, сообщает Daily Star.

Королевский автомобильный клуб Великобритании (RAC) признал эту печально известную трассу самой рискованной на планете из-за своего специфического расположения. Здесь путешественников ждет почти 200 головокружительных серпантинов, некоторые из которых обрываются прямо в пропасть глубиной более 1100 м, а также чрезвычайно узкая полоса движения (в некоторых местах всего 3 метра), крутые склоны, непроглядные густые туманы, дожди и оползни.

Самой высокой точкой маршрута является высота 4650 метров над уровнем моря. Именно здесь водителям приходится один на один иметь дело с узкими гравийными тропами над облаками, часто — при очень опасных погодных условиях. Кроме того, дополнительных проблем создают туманы и движение машин с другой стороны, когда водителям надо чрезвычайно узко становиться друг к другу, чтобы пропустить попутные машины.

"Дорога смерти" является настоящим испытанием для всех путешественников Фото: Wikipedia

Самым ужасным эпизодом на "Дороге смерти" стал случай в июле 1983 года. Тогда автобус с людьми пытался осторожно объехать мимо той злосчастной пропасти, но водитель не справился с управлением и транспорт с людьми упал в каньон. В результате этого инцидента, который стал крупнейшей автокатастрофой в истории Боливии, погибло более 100 человек, среди которых были пожилые люди и дети.

Впоследствии, в 1994 году произошла еще одна трагедия — тогда в пропасть упали более 25 машин, а точное количество пострадавших оставалось неизвестным. Начиная с 2000-х годов, боливийские власти начали строительство новой двухполосной дороги с мощной дренажной системой, отбойниками и другими системами безопасности.

С 2006 года, с момента открытия этого путепровода, пассажиропоток через "дорогу смерти" значительно сократился, а количество несчастных случаев и аварий кратно уменьшилось. Сейчас этот артефакт истории Боливии постепенно стал пристанищем для представителей дикой природы, а также экстремалов, любителей горной езды на велосипеде и смельчаков.

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