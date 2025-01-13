Опасное место или шутка природы: что такое ведьмино кольцо

Круги грибов, известные как ведьмины кольца, вошли в европейский фольклор как опасные места, которые следует обходить стороной. Однако у этих мистических образований есть простые объяснения.

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Замечали ли вы когда-нибудь идеальный круг грибов во время прогулки по лесу или травянистым полем? Эти образования, которые часто называют ведьмиными кольцами, являются результатом сложных путей, по которым мицелий распространяется через почву, пишет IFLScience.

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Хотя грибы — самая заметная часть грибницы, они являются лишь временными образованиями в жизненном цикле организма. Под поверхностью грибы процветают благодаря нитевидным структурам, называемым гифами, которые образуют разветвленные мицелиальные сети.

Эти сети возникают из одной грибковой споры, сначала создавая монокариотические мицелии. Для того, чтобы произошло размножение, они должны слиться с другим мицелием, образуя дикариотическую грибницу, закладывающую основу для роста гриба.

Когда грибница разрастается наружу, грибы появляются в виде кольца, с каждым годом становясь несколько больше. Миколог Маурицио Зотти объяснил, что ведьмины кольца могут образовываться только тогда, когда почва, которую потребляют грибы, имеет однородный состав. Интересно, что круглая форма может также служить защитной целью, помогая мицелию противостоять патогенным микроорганизмам.

Эти мицелиальные сети играют жизненно важную роль в расщеплении органических веществ, обогащении почвы и поддержке различных организмов. Однако их влияние не всегда положительное. Исследование, опубликованное в 2020 году, показало, как ведьмины кольца могут уменьшать растительное, грибное и бактериальное разнообразие, иногда кардинально меняя экосистемы. Например, на средиземноморских лугах эти грибы меняют целые системы, выступая в роли экосистемных инженеров.

Фольклор, окружающий ведьмины кольца, добавляет атмосферу таинственности к их научной интриге. Английские и кельтские легенды рассказывают о феях, которые танцуют в этих кольцах, предостерегая людей не входить внутрь, чтобы не быть проклятыми танцевать до изнеможения.

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Немецкие сказки, тем временем связывают эти образования с ведьмами, которые готовятся к ритуалам. К тому же когда-то считалось, что появление ведьминого масла, ярко-желтого паразитического гриба, сигнализирует о ведьмовском проклятии.

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