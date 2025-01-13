Небезпечне місце чи жарт природи: що таке відьмине кільце

Кола грибів, відомі як відьмині кільця, увійшли в європейський фольклор як небезпечні місця, які варто оминати. Проте в цих містичних утворень є прості пояснення.

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Чи помічали ви коли-небудь ідеальне коло грибів під час прогулянки лісом або трав'янистим полем? Ці утворення, які часто називають відьминими кільцями, є результатом складних шляхів, якими міцелій поширюється через ґрунт, пише IFLScience.

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Хоча гриби — найпомітніша частина грибниці, вони є лише тимчасовими утвореннями в життєвому циклі організму. Під поверхнею гриби процвітають завдяки ниткоподібним структурам, які називаються гіфами, що утворюють розгалужені міцеліальні мережі.

Ці мережі виникають з однієї грибкової спори, спочатку створюючи монокаріотичні міцелії. Для того, щоб відбулося розмноження, вони повинні злитися з іншим міцелієм, утворюючи дикаріотичну грибницю, що закладає основу для росту гриба.

Коли грибниця розростається назовні, гриби з'являються у вигляді кільця, з кожним роком стаючи дещо більшими. Міколог Мауріціо Зотті пояснив, що відьмині кільця можуть утворюватися лише тоді, коли ґрунт, який споживають гриби, має однорідний склад. Цікаво, що кругла форма може також слугувати захисною метою, допомагаючи міцелію протистояти патогенним мікроорганізмам.

Ці міцеліальні мережі відіграють життєво важливу роль у розщепленні органічних речовин, збагаченні ґрунту та підтримці різноманітних організмів. Однак їхній вплив не завжди позитивний. Дослідження, опубліковане у 2020 році, показало, як відьмині кільця можуть зменшувати рослинне, грибне та бактеріальне різноманіття, іноді кардинально змінюючи екосистеми. Наприклад, на середземноморських луках ці гриби змінюють цілі системи, виступаючи в ролі екосистемних інженерів.

Фольклор, що оточує відьмині кільця, додає атмосфери таємничості до їхньої наукової інтриги. Англійські та кельтські легенди розповідають про фей, які танцюють у цих кільцях, застерігаючи людей не заходити всередину, щоб не бути проклятими танцювати до знемоги.

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Німецькі казки, тим часом пов'язують ці утворення з відьмами, які готуються до ритуалів. До того ж колись вважалося, що поява відьминого масла, яскраво-жовтого паразитичного гриба, сигналізує про відьомське прокляття.

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