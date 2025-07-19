Бесшумно и без пыли: в Китае создали уникальный купол для строительных работ (видео)
В китайском месте Цзинань местные инженеры придумали способ, как уменьшить количество шума и пыли во время соответствующих работ. Благодаря такому куполу, здешние говорят, что вообще не слышат грохота тяжелой техники и выбросов пыли с места строительства, где планируется возвести новый торговый центр.
По замыслу городских властей, этот навес поможет проводить все нужные работы, не беспокоя лишними шумами жителей Цзинаня, сообщает Oddity Central.
Новый купол в восточнокитайском городе Цзинань уже стал вирусной сенсацией в социальных сетях. На кадрах видно 50-метровый белый купол, возвышающийся позади исторического собора Святого Сердца.
Сама конструкция накрывает строительство нового торгового комплекса площадью 20 000 квадратных метров в провинции Шаньдун. Внутри воздушной конструкции нет никаких колонн или балок, что обеспечивает свободное пространство для работы крупной строительной техники, когда начнутся полномасштабные работы.
Купол расположен прямо напротив школ, жилых кварталов и исторических зданий, и служит своеобразным "зеленым щитом": он блокирует до 90% пыли и снижает уровень шума на 80%, а также защищает от ветра, дождя и снега — так что строительство может продолжаться даже в непогоду.
В городской власти говорят, что пытались сделать городские строительные площадки чище и тише, минимизируя влияние на окружающие общины и окружающую среду. В то же время многие жители также восхищаются этим новейшим способом шумоподавления.
"Издалека он похож на гигантскую буханку хлеба. Слышал, что внутри прохладно, а сам объект не мешает общественности — выглядит очень гармонично в городе Цзинань", — рассказал местный житель Хуан Чжэнь.
Другой житель, Лю Юнмин, также отметил эффект от купола, что почти не замечает пыли и шума. Он убежден, что такой купол "уменьшает влияние строительства на соседние дома", а значит становится меньше пыли и шума. заметно меньше пыли и шума".
"Когда большой купол уберут, из-под него появится готовое здание — и все мы поражены, это выглядит чрезвычайно технологично", — говорит жительница Чэнь Шуцин.
Журналисты пишут, что купол демонтируют после завершения проекта, а этот экологический подход планируют применять и в дальнейшем. В частности, проекты "безмушных куполов" будут использоваться для городских проектов и реконструкции исторических кварталов.
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