Безшумно і без пилу: в Китаї створили унікальний купол для будівельних робіт (відео)

В китайському місці Цзінань місцеві інженери придумали спосіб, як саме зменшити кількість шуму та пилу під час відповідних робіт. Завдяки такому куполу, тутешні кажуть, що взагалі не чують гуркоту важкої техніки та викидів пилу з місця будівництва, де планується звести новий торгівельний центр.

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За задумом міської влади, цей навіс допоможе проводити всі потрібні роботи, не турбуючи зайвими шумами мешканців Цзінаня, повідомляє Oddity Central.

Новий купол у східнокитайському місті Цзінань вже став вірусною сенсацією в соціальних мережах. На кадрах видно 50-метровий білий купол, що височіє позаду історичного собору Святого Серця.

Сама конструкція накриває будівництво нового торгового комплексу площею 20 000 квадратних метрів у провінції Шаньдун. Усередині повітряної конструкції немає жодних колон чи балок, що забезпечує вільний простір для роботи великої будівельної техніки, коли почнуться повномасштабні роботи.

Купол розташований прямо навпроти шкіл, житлових кварталів і історичних будівель, і слугує своєрідним "зеленим щитом": він блокує до 90% пилу та знижує рівень шуму на 80%, а також захищає від вітру, дощу та снігу — тож будівництво може тривати навіть у негоду.

У міській владі кажуть, що намагалися зробити міські будівельні майданчики чистішими та тихішими, мінімізуючи вплив на навколишні громади та довкілля. Водночас багато жителів також захоплюються цим новітнім способом шумозаглушення.

"Здалеку він схожий на гігантський буханець хліба. Чув, що всередині прохолодно, а сам об’єкт не заважає громадськості — виглядає дуже гармонійно в місті Цзінань", — розповів місцевий житель Хуан Чжень.

Інший мешканець, Лю Юнмін, також відзначив ефект від купола, що майже не помічає пилу та шуму. Він переконаний, що такий купол "зменшує вплив будівництва на сусідні будинки", а значить стає менше пилу та шуму. помітно менше пилу й шуму".

"Коли великий купол приберуть, з-під нього з’явиться готова будівля — і всі ми вражені, це виглядає надзвичайно технологічно", — каже мешканка Чень Шуцін.

Журналісти пишуть, що купол демонтують після завершення проєкту, а цей екологічний підхід планують застосовувати й надалі. Зокрема, проєкти "безмушних куполів" будуть використовуватися для міських проєктів і реконструкції історичних кварталів.

Раніше Фокус повідомляв, як будівельники без дозволу почали зносити бульдозером історичну будівлю. Велична цегляна споруда, яку побудували ще 1910 року, використовувалася як каплиця і місце для зібрань протягом багатьох поколінь.

Згодом стало відомо, що група робітників знайшли під стіною схованку із золотими скарбами. У французькому департаменті Дордонь проводили реставраційні роботи, а за старовинною кам'яною стіною було виявлено скарб з коштовностями.