Вызвали полицию: строители без разрешения начали сносить бульдозером историческое здание

Величественная кирпичная постройка, которую построили еще в 1910 году, использовалась в качестве часовни и места для собраний на протяжении многих поколений. Городские власти попытались разобраться в ситуации.

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В пасхальное воскресенье, 31 марта, в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США), бригада эвакуаторов разрушила часть исторического здания собрания Пятого прихода, после чего в дело вступили городские власти. Об этом пишет The Sacramento Bee.

Построенная в 1910 году, величественная кирпичная постройка использовалась в качестве часовни и места для собраний на протяжении многих поколений. Городские власти не сообщили, почему здание намеревались снести.

За последние годы город лишился других исторических зданий, но по данным Building Salt Lake, дом собраний не должен был стать одним из них. Городские власти заявили, что снос был незаконным.

"Разрушение дома собраний Пятого отделения не только незаконно, но и бессовестно", — заявил член совета Крис Уортон.

За последние годы город лишился других исторических зданий, но снос этого в планы не входил Фото: X (Twitter)

Свое слово сказал и Ник Норрис, директор отдела планирования Солт-Лейк-Сити

"Не пытайтесь сносить исторические здания без разрешения", — написал он в X, ранее известном как Twitter.

По словам Норриса, двое градостроителей узнали о происходящем и остановили снос. Бригада работников сказала застройщикам, что у них есть разрешение на работы. По словам Норриса, у них его не было.

"Они уехали, мы вызвали полицию", — добавил Норрис.

Предписание о прекращении работ было выдано Джордану Аткину, основателю инвестиционной компании TAG SLC. Позже мужчина сообщил изданию Building Salt Lake, что ни он, ни его фирма не владеют этим зданием, но он им управляет. Издание отмечает, что ущерб был нанесен немалый.

Рядом с зданием видны горы кирпичей и сломанные деревья Фото: X (Twitter)

На фотографиях, опубликованных Норрисом, видны горы кирпичей и сломанные деревья. Также можно заметить огромную пробоину в фасаде, обнажающая внутреннюю часть здания.

Член совета Крис Уортон говорит, что работает с мэрией, чтобы собрать информацию и наложить штрафные санкции за нарушение.

"Мы должны использовать эту ситуацию для того, чтобы переосмыслить, как мы можем обеспечить большую защиту исторических зданий и объектов. Сохранение исторических памятников жизненно важно для нашего чувства места и общего качества жизни. Оно помогает определить, кто мы есть как общество, и это то, за что я всегда буду продолжать бороться", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что дом, окруженный горами мусора, вызывает беспокойство жителей элитного района. Импровизированная свалка, которая достигает нескольких футов в высоту, была проблемой на протяжении многих лет. Владельцев участка уже не раз штрафовали за скопление мусора.

Также стало известно, что в заброшенном особняке Эскобара люди искали спрятанные деньги в толстых стенах. В период расцвета мафии на 20 акрах земли располагались частная дискотека, бассейн, гостевой дом, причал для гидросамолетов, теннисные корты и футбольное поле, использовавшееся также для посадки вертолетов.