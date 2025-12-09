Поклали 8 тонн асфальту: у Китаї оновили трасу за 6 годин без перекриттів (відео)

У Китаї дорожні робітники знову вразили світ неймовірною швидкістю будівництва. У Пекіні всього за шість годин поклали 8000 тонн асфальту і повністю оновили ділянку Четвертого кільцевого шосе довжиною 2,4 кілометра.

Те, що в більшості країн зайняло б кілька днів або навіть тижнів, а декого навіть місяці, в Китаї перетворилося на нічний проєкт, який не спричинив ані заторів, ані перекриттів. Про це пише Oddity Central.

Інженери ухвалили рішення не перекривати трасу вдень і не обмежувати рух на кількох смугах одночасно. Усі роботи перенесли на ніч, щоб уникнути заторів на одній із найбільш завантажених доріг столиці.

Бригади діяли синхронно, задіявши важку техніку, вантажівки з гарячим асфальтом і десятки фахівців. Усе працювало злагоджено, як єдиний механізм. Уже до ранку рівна, свіжа та безпечна для руху дорога була повністю готова до використання.

Феномен "китайської швидкості"

Термін "китайська швидкість" давно став світовим мемом, що описує надшвидкі проєкти у сфері інфраструктури. І нові роботи в Пекіні лише підтвердили репутацію країни як лідера за темпами будівництва.

Це не перший подібний випадок. Останніми роками китайські компанії зводили житлові будинки за лічені години та завершували великі проєкти в терміни, які іншим державам здаються неможливими.

Видання зазначає, що Четверте кільцеве шосе є ключовою транспортною артерією Пекіна. Можливість оновити таку протяжну ділянку без втрат часу і без створення заторів підкреслює рівень організації та технологій, що використовуються в країні.

