"Просто безумство": жителів курорту обурив проєкт хмарочоса біля гори в Альпах (фото)
Туристичний бум у швейцарському Церматті призвів до несподіваної ініціативи. Місцевий готельєр і архітектор запропонував побудувати 260-метровий хмарочос поруч з однією з найбільш упізнаваних гір світу — Маттерхорном.
Проєкт уже викликав жваві суперечки серед жителів комуни та експертів. Про це пише Oddity Central.
Постійне населення Церматта становить близько 6 тисяч осіб, проте в зимовий сезон кількість людей у комуні зростає до 40 тисяч. Такий наплив туристів і сезонних працівників зробив пошук доступного житла практично неможливим. Проблема зачіпає не тільки приїжджих, а й місцевих підприємців, яким дедалі складніше знаходити житло для співробітників.
Вирішити ситуацію взявся 61-річний Хайнц Юлен — власник готелю, архітектор і уродженець Церматта. Минулого місяця він представив концепцію хмарочоса під назвою Lina Peak, який планують звести неподалік від курорту. Молода аудиторія сприйняла ідею з ентузіазмом, проте реакція місцевих мешканців виявилася куди більш стриманою.
Багато жителів назвали проєкт надмірним і небезпечним для туристичної привабливості регіону. Один із них саркастично зауважив, що наступним кроком може стати вирубка самої гори й встановлення ліфта на вершину. Інші побоюються, що висотна будівля може зіпсувати вид на Маттерхорн і відлякати туристів.
"Це просто безумство", — зазначив один із місцевих жителів.
Згідно з планом, з 2-го по 32-й поверхи хмарочоса будуть призначені для місцевих жителів і співробітників готелів, ресторанів і сервісів електротаксі. Верхні 30 поверхів займуть елітні апартаменти, розраховані на заможних іноземних інвесторів.
Сам Юлен підкреслює, що довго і серйозно працював над проєктом. За його словами, брак житла змушує багатьох жителів залишати рідне місто. Ціни на нерухомість у Церматті різко зросли під час пандемії та відтоді так і не повернулися до колишнього рівня.
Архітектору вже вдалося придбати земельні ділянки біля підніжжя Маттерхорна. Для реалізації проєкту потрібно близько 500 мільйонів євро, і в разі успішного фінансування будівництво може завершитися до 2034 року. Юлен також почав збирати підписи серед місцевих жителів, а експерти зазначають, що, незважаючи на спірність ідеї, проєкт Lina Peak має цілком здійсненний вигляд.
