Мільярдер викупив майже цілий острів: люди критикують нову "монархію" (фото)

На Гаваях існує місце, де звичне уявлення про приватну власність набуває зовсім іншого масштабу. Майже весь острів Ланаї, від будинків і підприємств до прибережних територій, перебуває під контролем мільярдера Ларрі Еллісона.

Згідно з вірусною публікацією на Reddit, підприємець володіє 98% шостого за величиною острова Гаваїв, який він придбав у 2012 році приблизно за 300 млн доларів. У його власності перебувають два елітні курорти, більша частина житлового фонду і майже вся комерційна інфраструктура.

Острів населяють близько чотирьох тисяч осіб, і, як зазначається в пості, їхній побут, робота, розвиток і навіть комунальні послуги залежать від рішень однієї людини.

Еллісон, один із засновників Oracle Corporation, чиї статки Forbes оцінює більш ніж у 285 млрд доларів, після купівлі оголосив про намір перетворити Ланаї на зразок екологічної стійкості. Однак за останні роки це бачення викликало хвилю скепсису.

Централізація земельної політики в руках одного власника означає, що рішення у сфері охорони природи та розвитку базуються насамперед на його бізнес-інтересах, а не на суспільному консенсусі. Для мешканців це створює обмеження в можливості впливати на долю власного острова.

Еллісон, один із засновників Oracle Corporation, чиї статки Forbes оцінює більш ніж у 285 млрд доларів Фото: Wikipedia

Одним із найбільш обговорюваних проєктів Еллісона є гідропонна ферма вартістю 500 млн доларів, задумана як інноваційний прорив у сталому сільському господарстві. Однак він не виправдав очікувань, посиливши сумніви місцевих жителів у реальності "зеленої" трансформації. Крім цього, жителі зазначають, що інфраструктура чистої енергії або екологічні ініціативи розвиваються насамперед заради елітних курортів, а не заради спільноти.

Компанія, що управляє островом, Pulama Lanai, стверджує, що працює над створенням робочих місць і розвитком екологічних проєктів.

"Ми прагнемо зберігати тендітну екосистему Ланаї, управляти природними ресурсами, контролювати ерозію, підтримувати біорізноманіття і розвивати стійкі ініціативи на благо острова", — йдеться в заяві компанії.

Попри обіцянки компаній Еллісона, обговорення на Reddit залишається напруженим. Користувачі висловлюють тривогу з приводу того, що приватна власність такого масштабу може вплинути на демократичні процеси та стійкість місцевої спільноти.

"Жодна людина не повинна володіти цілим островом, де живуть тисячі людей", — написав один із користувачів.

