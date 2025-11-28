Миллиардер выкупил почти целый остров: люди критикуют новую "монархию" (фото)

На Гавайях существует место, где привычное представление о частной собственности приобретает совсем иной масштаб. Почти весь остров Ланаи, от домов и предприятий до прибрежных территорий, находится под контролем миллиардера Ларри Эллисона.

Согласно вирусной публикации на Reddit, предприниматель владеет 98% шестого по величине острова Гавайев, который он приобрел в 2012 году примерно за 300 млн долларов. В его собственности находятся два элитных курорта, большая часть жилого фонда и почти вся коммерческая инфраструктура.

Остров населяют около четырех тысяч человек, и, как отмечается в посте, их быт, работа, развитие и даже коммунальные услуги зависят от решений одного человека.

Эллисон, один из основателей Oracle Corporation, чье состояние Forbes оценивает более чем в 285 млрд долларов, после покупки объявил о намерении превратить Ланаи в образец экологической устойчивости. Однако за последние годы это видение вызвало волну скепсиса.

Централизация земельной политики в руках одного владельца означает, что решения в сфере охраны природы и развития базируются в первую очередь на его бизнес-интересах, а не на общественном консенсусе. Для жителей это создает ограничения в возможности влиять на судьбу собственного острова.

Эллисон, один из основателей Oracle Corporation, чье состояние Forbes оценивает более чем в 285 млрд долларов Фото: Wikipedia

Одним из самых обсуждаемых проектов Эллисона является гидропонная ферма стоимостью 500 млн долларов, задуманная как инновационный прорыв в устойчивом сельском хозяйстве. Однако он не оправдал ожиданий, усилив сомнения местных жителей в реальности "зеленой" трансформации. Помимо этого, жители отмечают, что инфраструктура чистой энергии или экологические инициативы развиваются прежде всего ради элитных курортов, а не ради сообщества.

Компания, управляющая островом, Pulama Lanai, утверждает, что работает над созданием рабочих мест и развитием экологических проектов.

"Мы стремимся сохранять хрупкую экосистему Ланаи, управлять природными ресурсами, контролировать эрозию, поддерживать биоразнообразие и развивать устойчивые инициативы на благо острова", — говорится в заявлении компании.

Несмотря на обещания компаний Эллисона, обсуждение на Reddit остается напряженным. Пользователи выражают тревогу по поводу того, что частная собственность такого масштаба может повлиять на демократические процессы и устойчивость местного сообщества.

"Ни один человек не должен владеть целым островом, где живут тысячи людей", — написал один из пользователей.

