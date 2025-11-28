Квартиры по цене машины: как живет один из самых странных городов на Земле (фото)

В крошечном городе Уиттиер, спрятанном среди ледников и гор Аляски, повседневность выглядит совсем иначе, чем в привычных населенных пунктах. Здесь около 75% людей живут в одном 14-этажном здании, а квартиры стоят дешевле подержанной машины.

36-летняя Джейми Лоан рассказала, как она уже семь лет живет в этом необычном городе вместе с супругом и почему по-настоящему полюбила место, которое многим кажется слишком холодным, темным и изолированным. Об этом пишет Mirror.

Уиттиер — населенный пункт с 270 жителями, и большая часть из них живет в жилом комплексе Begich Towers (BTI), построенном в 1957 году для американских военных. В нем расположено 150 квартир, маленький магазин и почтовый пункт. Оставшиеся 25% живут в другом жилом блоке у воды. Джейми с мужем купили там квартиру всего за 15 000 фунтов стерлингов (837 тысяч гривен).

С октября по май Уиттиер пустеет: туристы уезжают, магазины закрываются, а жители остаются почти в полном одиночестве. Температура опускается до –20°C, а дороги могут быть завалены до 12 метров снега. Чтобы купить продукты или попасть к врачу, приходится ехать в Анкоридж целый час. Но и это является риском, ведь дорога проходит через длинный туннель, который закрывается ночью.

"Если прием у врача утром, приходится ехать накануне и ночевать в городе", — объясняет Джейми.

36-летняя Джейми Лоан и ее супруг Фото: SWNS

Издание отмечает, что недавно в аварии на дороге погибли трое местных жителей, а Лоан призналась, что теперь ездит в крупный город не чаще двух в месяц. С ноября по март солнце за горой почти не показывает себя — настоящий полярный полумрак. Но Джейми говорит, что ее это не угнетает.

"Иногда мы видим невероятное северное сияние. Никакой дневной свет этого не заменит", — говорит девушка.

Зимой жители катаются на лыжах, коньках, санках и даже добираются до работы на снегоходах. Местная школа связана с BTI крытым переходом и ученикам не нужно выходить на мороз и ветер. Хотя в учебном заведении всего 60 детей, им доступно редкое для маленького города: походы на каяках, кемпинг, лыжи, ролики, снегоступы, финские сани. Снаряжение школа выдает бесплатно.

Зимой жители катаются на лыжах, коньках, санках и даже добираются до работы на снегоходах Фото: SWNS

С мая по сентябрь Уиттиер оживает. К городу подходят круизные лайнеры, открываются магазины и кафе. Туристов привлекают наблюдение за дикой природой, каякинг, гидроциклы и горные тропы. Летом многие жители подрабатывают в сфере туризма, а зимой отдыхают.

"Это делает жизнь здесь по-настоящему веселой. У нас много свободного времени, которого нет у людей, работающих круглый год", — говорит Джейми.

Несмотря на суровый климат и изоляцию, девушка считает Уиттиер одним из самых теплых мест в эмоциональном смысле.

"Мы проводим праздники вместе — едим, смеемся, дети поют караоке. У нас есть то, чего сейчас редко встретишь — настоящее сообщество", — добавляет она.

