Круиз превратился в кошмар: туристы прыгали в море, спасаясь с тонущего корабля (фото)

Во время прогулки по Карибскому морю у берегов Доминиканской Республики затонул катамаран с отдыхающими. Судно начало тонуть неподалеку от залива Самана, и десяткам туристов, среди которых были и дети, пришлось прыгать в воду, чтобы спастись.

На помощь пришли военно-морские силы Доминиканской Республики и жители прибрежного поселка Эль-Крусеро, которые помогли вытащить людей из воды. Об этом пишет Daily Star.

Отдых в Карибском море для десятков туристов обернулся паникой и борьбой за жизнь. В минувшие выходные экскурсионный катамаран Boca de Yuma I, принадлежавший стороннему оператору, затонул у берегов Доминиканской Республики, неподалеку от залива Самана. На борту находились около 55 пассажиров, большинство из которых были туристами с немецкого круизного лайнера Mein Schiff 1.

По словам очевидцев, судно начало быстро набирать воду во время однодневной экскурсии. Людям пришлось вплавь добираться до спасательных кругов, когда катамаран практически полностью ушел под воду. В социальных сетях распространились видео и фотографии, на которых видно, как туристы, находясь в панике, хватаются за спасательные средства, а моряки и местные жители помогают им выбраться.

На помощь пришли военно-морские силы Доминиканской Республики и жители прибрежного поселка Эль-Крусеро, которые помогли вытащить людей из воды. По предварительным данным, все пассажиры выжили, но многие из них испытали сильный стресс. Некоторые утверждают, что экипаж круизного лайнера не сразу узнал о происшествии, и им пришлось ждать помощи самостоятельно.

На помощь пришли военно-морские силы Доминиканской Республики и жители прибрежного поселка Эль-Крусеро Фото: Daily Star

Официальные власти Доминиканской Республики заявили, что проводится расследование причин аварии и проверяется деятельность туроператора, организовавшего морскую прогулку. Представитель компании TUI Cruises, управляющей лайнером Mein Schiff 1, подтвердил, что происшествие произошло во время экскурсии, организованной сторонним подрядчиком, и заверил, что все пострадавшие получили необходимую помощь.

После спасения туристов круизное судно с более чем 4000 пассажирами на борту продолжило свое путешествие, направляясь к следующему пункту маршрута — острову Ямайка.

