"Гениальный" трюк: учительница рассказала, как можно экономить на перелетах (видео)

Путешественница и учительница из Шотландии по имени Люси покорила пользователей соцсетей своим простым, но по-настоящему эффективным трюком для путешествий.

В одном из своих видео в TikTok она рассказала, как обычные контейнеры для контактных линз за 99 пенсов заменили ей дорогие дорожные наборы косметики и помогли сэкономить сотни фунтов стерлингов на авиаперелетах.

Люси призналась, что идея пришла ей совершенно случайно — когда она в очередной раз пыталась "втиснуть" все необходимые жидкости в пластиковый пакет для ручной клади.

"Я поняла, что не нужно брать 100 мл увлажняющего крема или тонального средства для короткой поездки. Контейнеры для линз оказались идеальными: они герметичны, компактны, легко моются и практически ничего не весят", — поделилась она.

Відео дня

С тех пор женщина использует их для всего — от кремов и очищающих средств до жидких румян и бальзама для губ.

"Теперь я не покупаю небольшие косметички и не переплачиваю за багаж. Это экономит не только деньги, но и нервы. Я уже много лет путешествую налегке, и все благодаря таким маленьким находкам", — рассказала Люси.

Ее видео, опубликованное в TikTok, собрало сотни восторженных комментариев. Пользователи называют идею "абсолютно гениальной" и обещают обязательно попробовать.

"Это просто блестяще! Я больше никогда не куплю дорогие мини-наборы", — написала одна из подписчиц.

Другие отмечали, что такой способ помогает не только экономить, но и заботиться об экологии, ведь контейнеры можно использовать многократно.

Благодаря этим находкам Люси уже много лет не оплачивает багаж у бюджетных авиакомпаний, таких как Ryanair. По ее подсчетам, с более чем десятью перелетами в год за последние четыре года она сэкономила несколько сотен фунтов.

Ранее Фокус сообщал, что бывшая стюардесса раскрыла темную сторону своей работы, из-за которой ее могут уволить. По ее словам, за малейшие "отклонения" сотрудников могут временно отстранять от полетов.

Также стало известно, что 20-летние туристы столкнулись с неожиданным запретом на круиз. Планы канадской пары провести романтический круиз по Мексиканской Ривьере обернулись неожиданностью. Им сообщили, что без взрослого "опекуна" они не смогут сесть на лайнер.