Бывшая стюардесса раскрыла темную сторону своей работы, из-за которой ее могут уволить

Бывшая бортпроводница из Азии откровенно рассказала о давлении, которое испытывают стюардессы из-за строгих стандартов внешности, установленных авиакомпаниями.

Related video

По ее словам, за малейшие "отклонения", от прыщей до пары лишних килограммов, сотрудников могут временно отстранять от полетов. Об этом она рассказала в интервью Vice.

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, поделилась, что проработала в авиации шесть лет и ушла из-за депрессии, вызванной постоянным стрессом.

"Если ты молод, и тебе платят за путешествия, сначала все кажется мечтой. Но потом понимаешь — эти деньги не стоят того, через что приходится проходить", — сказала она.

По словам бывшей стюардессы, авиакомпании требуют, чтобы члены экипажа соответствовали строгим стандартам внешности: "Они хотят, чтобы ты выглядела изящно и идеально — это лицо компании". Каждые два года персоналу выдают форму одного и того же размера, и ожидается, что их фигура останется прежней.

"У нас есть менеджер по грумингу. Он проверяет, как ты выглядишь в форме. Если ты поправился или у тебя проблемы с кожей — тебя могут оставить на земле", — пояснила она.

Сама девушка столкнулась с этим на шестом месяце работы: из-за кожных проблем ее отстранили от полетов на месяц и отправили к дерматологу.

Она добавила, что давление настолько велико, что некоторые стюардессы делают пластические операции или даже прибегают к опасным методам поддержания веса.

Реакция соцсетей

"Это ужасно. Работа не должна быть тюрьмой",

"Мне все равно, как выглядит экипаж, главное — чтобы они были профессионалами",

"Ничего нового. Меня дважды отменили на последнем этапе из-за проблем с кожей, несмотря на то, насколько я преуспела в остальных этапах".

Ранее Фокус сообщал, что турист удивился, когда бюджетный отпуск "превратился" в роскошный тур за $23,8 млн. По его словам, ошибка произошла из-за сбоя на сайте туроператора.

Также стало известно, что остров медленно тонет, а жители тратят часы на откачку воды из своих домов. Затопления происходят до трех раз в неделю.