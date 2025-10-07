Колишня стюардеса розкрила темний бік своєї роботи, через який її можуть звільнити

Колишня бортпровідниця з Азії відверто розповіла про тиск, якого зазнають стюардеси через суворі стандарти зовнішності, встановлені авіакомпаніями.

За її словами, за найменші "відхилення", від прищів до пари зайвих кілограмів, співробітників можуть тимчасово усунути від польотів. Про це вона розповіла в інтерв'ю Vice.

Жінка, яка побажала залишитися анонімною, поділилася, що пропрацювала в авіації шість років і пішла через депресію, викликану постійним стресом.

"Якщо ти молодий, і тобі платять за подорожі, спочатку все здається мрією. Але потім розумієш — ці гроші не варті того, через що доводиться проходити", — сказала вона.

За словами колишньої стюардеси, авіакомпанії вимагають, щоб члени екіпажу відповідали суворим стандартам зовнішності: "Вони хочуть, щоб ти мала витончений та ідеальний вигляд — це обличчя компанії". Кожні два роки персоналу видають форму одного й того самого розміру, і очікується, що їхня фігура залишиться незмінною.

"У нас є менеджер із грумінгу. Він перевіряє, як ти виглядаєш у формі. Якщо ти погладшав або в тебе проблеми зі шкірою — тебе можуть залишити на землі", — пояснила вона.

Сама дівчина зіткнулася з цим на шостому місяці роботи: через шкірні проблеми її відсторонили від польотів на місяць і відправили до дерматолога.

Вона додала, що тиск настільки великий, що деякі стюардеси роблять пластичні операції або навіть вдаються до небезпечних методів підтримки ваги.

Реакція соцмереж

"Це жахливо. Робота не повинна бути в'язницею",

"Мені все одно, який вигляд має екіпаж, головне — щоб вони були професіоналами",

"Нічого нового. Мене двічі скасували на останньому етапі через проблеми зі шкірою, попри те, наскільки я досягла успіху в інших етапах".

