Острів повільно тоне: жителі витрачають години на відкачування води зі своїх будинків (відео)

Жителі острова Пугад на Філіппінах змушені по кілька годин на день вручну прибирати воду зі своїх будинків. Затоплення відбуваються до трьох разів на тиждень.

Місцеві жителі закликають найбільших забруднювачів взяти на себе відповідальність, щоб зупинити швидкість зміни клімату. Про це пише TCD.

На острові, де проживає близько 2500 осіб, узбережжя наближається до води зі швидкістю до 11 сантиметрів на рік. Цей процес називають "просіданням землі" і він пов'язаний з надмірним відкачуванням ґрунтових вод і прискореним зростанням рівня моря.

Всесвітній економічний форум зазначає, що в регіонах з обмеженим доступом до поверхневої води населення сильно залежить від підземних джерел. Але їхнє активне використання призводить до ущільнення ґрунту і ще більшого опускання суші. У поєднанні зі зміною клімату це спричиняє регулярні повені та ерозію.

"Я думаю, що через зміну клімату повернутися до нормального життя в селі вже неможливо", — сказав староста Хайме Грегоріо.

Вид зверху на невеликий філіппінський острів, оточений кораловим рифом і рибальськими човнами Фото: the-times

Як живуть люди

Щоб знизити ризик захворювань, пов'язаних із постійними повенями, місцеві школи змінили розклад занять. Багато жителів будують будинки на палях.

Однак, як зізнається вулична торговка Марія Тамайо, навіть такі заходи не завжди рятують.

"Я люблю цей острів, тут виросла. Але іноді думаю про те, щоб виїхати звідси через припливи", — сказала вона.

Церкву і будинки в Пугаді частково затоплено морською водою Фото: YouTube

Міжурядова група експертів зі зміни клімату прогнозує, що до 2100 року рівень світового океану підніметься щонайменше на 30 см навіть за умови різкого скорочення викидів. Якщо ж їх не буде знижено, підвищення може перевищити 2 метри. Однак країни з низьким доходом і вразливі громади, як-от Пугад, уже сьогодні страждають найсильніше.

"Ми робимо дуже невеликий внесок у зміну клімату, але страждаємо від його наслідків більше за інших", — зазначила представниця Департаменту довкілля Філіппін Еленіда Басуг.

Місцеві жителі закликають найбільших забруднювачів узяти на себе відповідальність. Але експерти наголошують: змінити ситуацію можна і на рівні окремих країн та міст.

