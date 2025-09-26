Дівчина підкорила гору, щоб зробити "ідеальне фото": усе пішло не за планом (відео)

28-річна мандрівниця з Великої Британії Лора Мітчелл вирішила підкорити вершину в національному парку Гантріш (Швейцарія), але замість очікуваних захопливих краєвидів на неї очікувала ціла чреда кіз.

На вершині туристку та її компанію чекав сюрприз. Про свою подорож вона розповіла в одному з відео в TikTok.

Ініціатором підйому став її 70-річний дядько, який не був на вершині понад 20 років. Разом із ними вирушив також кузена та її партнер. Дорога виявилася куди складнішою, ніж очікувала компанія: ближче до вершини їм довелося буквально дертися камінням.

"Я майже не витримала, а дядько вже хотів здатися. Але ми все ж дісталися вершини", — розповіла Мітчелл.

На вершині на компанію чекав сюрприз: дзвін дзвіночків і десятки кіз, які спокійно розташувалися навколо туристів. Деякі тварини лежали й спостерігали за гостями, одна з кіз притулилася просто до камери.

"Я очікувала видів, а опинилася в оточенні кіз. Але не можу поскаржитися — вони виявилися доброзичливими", — пожартувала Лора в підписі до ролика.

Відео швидко стало вірусним. Коментатори назвали його "ідеальним".

"Вони такі милі", "У Білосніжки були птахи, а в тебе кози! Ти принцеса Діснея, вітаю", "Що ти маєш на увазі? Це ідеальні види", — писали вони.

Лора зізналася, що спочатку трохи злякалася. Їй здалося, що кози можуть бути територіальними. Але тварини виявилися мирними й навіть ласкавими.

"Це був сюрреалістичний, але смішний момент. Думаю, саме зустріч із козами стала найкращою частиною походу", — сказала вона.

