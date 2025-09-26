"Занадто великий": дівчина натрапила на діамант під час прогулянки (фото)

Сім'я Медісон з Оклахоми (США), яка святкувала день народження в державному парку "Кратер алмазів" в Арканзасі, виявила коричневий алмаз вагою 2,79 карата.

Американка назвала свій дорогоцінний камінь "Діамант Вільяма". Про це пише UPI.

Рейна Медісон розповіла, що вона та її сім'я приїхали в парк із Куксона, штат Оклахома, на день народження її племінника і привезли із собою набір для копання на пляжі та інструменти для просіювання піску, які вони купили в магазині неподалік.

Сім'я вирушила на просіювання на північній стороні парку, і, перебравши кілька відер осаду, виявила блискучий довгастий предмет.

"Спочатку мені здалося, що це виглядає дуже красиво, але я не була впевнена, що це таке. Чесно кажучи, я думала, що він занадто великий для діаманта", — сказав Медісон у пресрелізі державних парків Арканзасу.

Рейна знайшла коричневий алмаз вагою 2,79 карата Фото: Arkansas State Parks

Вони відвезли камінь у Центр пошуку алмазів парку, де експерти підтвердили, що це коричневий діамант вагою 2,79 карата.

"Коричневі алмази з кратера виникають унаслідок процесу, званого пластичною деформацією, який створює структурні дефекти в процесі утворення алмазу або його руху в магмі. Ці дефекти відбивають червоне і зелене світло, що в сукупності й надає алмазу коричневого відтінку", — повідомила в пресрелізі Емма О'Ніл, перекладач парку.

Американка назвала свій дорогоцінний камінь "Діамант Вільяма" Фото: Arkansas State Parks

Американка назвала свій дорогоцінний камінь "Діамант Вільяма" на честь свого племінника, який відзначав день народження. У парку повідомили, що він є третім за величиною дорогоцінним каменем, знайденим у парку цього року.

