Жінка купила шкіряну сумку в секонд-хенді і знайшла всередині золоту каблучку (фото)

Ванесса з Чикаго (США) розповіла, що придбала коричневу шкіряну сумку бренду Madewell у магазині Goodwill неподалік від дому. За її словами, вона спеціально шукає речі з натуральної шкіри і планувала взяти знахідку з собою у відпустку.

Related video

Мешканка Іллінойсу несподівано стала володаркою прикраси, захованої в кишені сумки з комісійного магазину. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Коли дівчина повернулася додому, всередині сумки на неї чекав сюрприз. Ванесса виявила в бічній кишені золоту каблучку з пробою 18 каратів, пігулку і чек з мексиканського ресторану.

"Я вирішила дізнатися більше про каблучку і виклала фото на Reddit. Користувачі припустили, що це виріб із жовтого золота з аметистом, можливо, вінтажний або зроблений на замовлення", — розповіла Ванесса.

Знімок прикраси викликав бурхливе обговорення в мережі Фото: Reddit

Знімок прикраси викликав бурхливе обговорення в мережі. Один із коментаторів написав: "Це чудово! Вона призначалася саме тобі!". Інший зазначив, що позначка в 18 каратів вказує на високу якість золота.

Однак знайшлися й ті, хто пошкодував колишнього власника. Ванесса зізналася, що розмістила оголошення у Facebook-групі свого району, де запропонувала повернути каблучку, якщо хтось зможе описати її візерунок і камінь. Поки що відгуків не надходило.

За оцінками коментаторів, золота каблучка може коштувати близько 200-300 доларів (8200-12400 гривень). Для самої Ванесси знахідка виявилася символічною, адже камінь дійсно схожий на аметист, який "поєднується" з її знаком зодіаку.

Як каблучка опинилася в сумці, залишається загадкою. Ванесса припускає, що колишній власник міг зняти прикрасу перед тим, як помити руки, і випадково залишити її в кишені.

Якщо ж господар не з'явиться, дівчина планує зберегти каблучку собі.

"Я не буду продавати його. Воно стало для мене особливим", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина помітила за старою картиною несподіваний "скарб". Пристрасна прихильниця економних покупок Даніель Роуз зі США поділилася незвичайним відкриттям після візиту в комісійний магазин.

Також стало відомо, що пара розбагатіла після випадкової знахідки в стінах власного будинку. Подружжя з міста Нью-Баффало, штат Мічиган (США) знайшли заховані картини. Їхню цінність знахідки оцінюють у десятки тисяч доларів.