Женщина купила кожаную сумку в секонд-хенде и нашла внутри золотое кольцо (фото)

Ванесса из Чикаго (США) рассказала, что приобрела коричневую кожаную сумку бренда Madewell в магазине Goodwill неподалеку от дома. По ее словам, она специально ищет вещи из натуральной кожи и планировала взять находку с собой в отпуск.

Related video

Жительница Иллинойса неожиданно стала обладательницей украшения, спрятанного в кармане сумки из комиссионного магазина. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

Когда девушка вернулась домой, внутри сумки ее ждал сюрприз. Ванесса обнаружила в боковом кармане золотое кольцо с пробой 18 карат, таблетку и чек из мексиканского ресторана.

"Я решила узнать больше о кольце и выложила фото на Reddit. Пользователи предположили, что это изделие из желтого золота с аметистом, возможно, винтажное или сделанное на заказ", — рассказала Ванесса.

Снимок украшения вызвал бурное обсуждение в сети Фото: Reddit

Снимок украшения вызвал бурное обсуждение в сети. Один из комментаторов написал: "Это великолепно! Оно предназначалось именно тебе!". Другой отметил, что пометка в 18 карат указывает на высокое качество золота.

Однако нашлись и те, кто пожалел прежнего владельца. Ванесса призналась, что разместила объявление в Facebook-группе своего района, где предложила вернуть кольцо, если кто-то сможет описать его узор и камень. Пока откликов не поступало.

По оценкам комментаторов, золотое кольцо может стоить около 200–300 долларов (8200-12400 гривен). Для самой Ванессы находка оказалась символичной, ведь камень действительно похож на аметист, который "сочетается" с ее знаком зодиака.

Как кольцо оказалось в сумке, остается загадкой. Ванесса предполагает, что прежний владелец мог снять украшение перед тем, как помыть руки, и случайно оставить его в кармане.

Если же хозяин не объявится, девушка планирует сохранить кольцо себе.

"Я не буду продавать его. Оно стало для меня особенным", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что девушка заметила за старой картиной неожиданное "сокровище". Страстная поклонница экономных покупок Даниэль Роуз из США поделилась необычным открытием после визита в комиссионный магазин.

Также стало известно, что пара разбогатела после случайной находки в стенах собственного дома. Супруги из города Нью-Баффало, штат Мичиган (США) нашли спрятанные картины. Их ценность находки оценивают в десятки тысяч долларов.