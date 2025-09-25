"Купую все": чоловік зайшов на розпродаж і був шокований знахідками (фото)

У США чоловік прийшов на розпродаж одним із перших і купив десятки речей лише за $1, серед яких виявилися раритетні речі. Тепер він розраховує заробити.

У США один із користувачів Reddit розповів, як ранній візит на розпродаж майна обернувся для нього справжньою знахідкою. Він прийшов заздалегідь, опинився третім у черзі з двохсот осіб і зміг придбати безліч предметів лише за один долар.

Про свою удачу автор поста під ніком u/Budget-Physics2673 написав 21 вересня. Пост із заголовком "Неймовірний розпродаж нерухомості. Я купую все" швидко привернув увагу. До публікації були прикріплені фото. Серед куплених речей виявилася копія римської статуї "Вмираючий галл", що обійшлася лише у 8 доларів (330 гривень), а також декоративні предмети по 5 доларів (207 гривень).

За словами покупця, загальна вартість його знахідок перевищила 3000 доларів (124 тисячі гривень), а перепродати він планує їх щонайменше за 30 000 доларів (1,2 млн гривень). Найціннішою покупкою стала китайська ваза за 1 долар (41 гривню) — уже зараз торговець запропонував за неї 2500 доларів (103 тисячі гривень). Крім того, автор зазначив, що придбав картину "з епохи французької імперії" всього за 45 баксів (1869 гривень).

Копія римської статуї "Вмираючий галл" Фото: Reddit

Економісти зазначають, що зростання інтересу до секонд-хендів у США пов'язане з фінансовими труднощами останніх років. Згідно з даними IBISWorld, 2025 року обсяг ринку вживаних товарів становив 14,1 млрд доларів зі зростанням у середньому на 5,8% на рік. У країні діє понад 5200 підприємств у цій сфері, і попит продовжує зростати.

Користувач Reddit припустив, що на заниження вартості розпродажу могли вплинути високі місцеві ціни на нерухомість.

"Діти померлих господарів просто хочуть швидше звільнити будинок", — написав він.

Історія стала вірусною, нагадуючи, що ранній прихід і уважний погляд можуть перетворити звичайний розпродаж на золоту жилу.

