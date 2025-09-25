"Покупаю все": мужчина зашел на распродажу и был шокирован находками (фото)

В США мужчина пришел на распродажу одним из первых и купил десятки вещей всего по $1, среди которых оказались раритетные вещи. Теперь он рассчитывает заработать.

В США один из пользователей Reddit рассказал, как ранний визит на распродажу имущества обернулся для него настоящей находкой. Он пришел заранее, оказался третьим в очереди из двухсот человек и смог приобрести множество предметов всего по одному доллару.

О своей удаче автор поста под ником u/Budget-Physics2673 написал 21 сентября. Пост с заголовком "Невероятная распродажа недвижимости. Я покупаю все" быстро привлек внимание. К публикации были прикреплены фото. Среди купленных вещей оказалась копия римской статуи "Умирающий галл", обошедшаяся всего в 8 долларов (330 гривен), а также декоративные предметы по 5 долларов (207 гривен).

По словам покупателя, общая стоимость его находок превысила 3000 долларов (124 тысячи гривен), а перепродать он планирует их минимум за 30 000 долларов (1,2 млн гривен). Самой ценной покупкой стала китайская ваза за 1 доллар (41 гривен) — уже сейчас торговец предложил за нее 2500 долларов (103 тысячи гривен). Кроме того, автор отметил, что приобрел картину "из эпохи французской империи" всего за 45 баксов (1869 гривен).

Копия римской статуи "Умирающий галл" Фото: Reddit

Экономисты отмечают, что рост интереса к секонд-хендам в США связан с финансовыми трудностями последних лет. Согласно данным IBISWorld, в 2025 году объем рынка подержанных товаров составил 14,1 млрд долларов с ростом в среднем на 5,8% в год. В стране действует более 5200 предприятий в этой сфере, и спрос продолжает расти.

Пользователь Reddit предположил, что на занижение стоимости распродажи могли повлиять высокие местные цены на недвижимость.

"Дети умерших хозяев просто хотят скорее освободить дом", — написал он.

История стала вирусной, напоминая, что ранний приход и внимательный взгляд могут превратить обычную распродажу в золотую жилу.

