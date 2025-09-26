"Слишком большой": девушка наткнулась на бриллиант во время прогулки (фото)

Семья Мэдисон из Оклахомы, праздновавшая день рождения в государственном парке "Кратер алмазов" в Арканзасе, обнаружила коричневый алмаз весом 2,79 карата.

Американка назвала свой драгоценный камень "Бриллиант Уильяма". Об этом пишет UPI.

Рэйна Мэдисон рассказала, что она и ее семья приехали в парк из Куксона, штат Оклахома, на день рождения ее племянника и привезли с собой набор для копания на пляже и инструменты для просеивания песка, которые они купили в магазине неподалеку.

Семья отправилась на просеивание на северной стороне парка, и, перебрав несколько ведер осадка, обнаружила блестящий продолговатый предмет.

"Сначала мне показалось, что это выглядит очень красиво, но я не была уверена, что это такое. Честно говоря, я думала, что он слишком большой для бриллианта", — сказал Мэдисон в пресс-релизе государственных парков Арканзаса.

Рэйна нашла коричневый алмаз весом 2,79 карата Фото: Arkansas State Parks

Они отвезли камень в Центр поиска алмазов парка, где эксперты подтвердили, что это коричневый бриллиант весом 2,79 карата.

"Коричневые алмазы из кратера возникают в результате процесса, называемого пластической деформацией, который создает структурные дефекты в процессе образования алмаза или его движения в магме. Эти дефекты отражают красный и зеленый свет, что в совокупности и придает алмазу коричневый оттенок", — сообщила в пресс-релизе Эмма О’Нил, переводчик парка.

Американка назвала свой драгоценный камень "Бриллиант Уильяма" Фото: Arkansas State Parks

Американка назвала свой драгоценный камень "Бриллиант Уильяма" в честь своего племянника, который отмечал день рождения. В парке сообщили, что он является третьим по величине драгоценным камнем, найденным в парке в этом году.

