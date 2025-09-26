Девушка покорила гору, чтобы сделать "идеальное фото": все пошло не по плану (видео)

28-летняя путешественница из Великобритании Лора Митчелл решила покорить вершину в национальном парке Гантриш (Швейцария), но вместо ожидаемых захватывающих пейзажей ее ожидало целое стадо коз.

На вершине туристку и ее компанию ждал сюрприз. О своем путешествии она рассказала в одном из видео в TikTok.

Инициатором подъема стал ее 70-летний дядя, который не был на вершине более 20 лет. Вместе с ними отправился также кузена и ее партнер. Дорога оказалась куда сложнее, чем ожидала компания: ближе к вершине им пришлось буквально карабкаться по камням.

"Я почти не выдержала, а дядя уже хотел сдаться. Но мы все же добрались до вершины", — рассказала Митчелл.

На вершине компанию ждал сюрприз: звон колокольчиков и десятки коз, которые спокойно расположились вокруг туристов. Некоторые животные лежали и наблюдали за гостями, одна из коз прижалась прямо к камере.

"Я ожидала видов, а оказалась в окружении коз. Но не могу пожаловаться — они оказались дружелюбными", — пошутила Лора в подписи к ролику.

Видео быстро стало вирусным. Комментаторы назвали его "идеальным".

"Они такие милые", "У Белоснежки были птицы, а у тебя козы! Ты принцесса Диснея, поздравляю", "Что ты имеешь в виду? Это идеальные виды", — писали они.

Лора призналась, что сначала немного испугалась. Ей показалось, что козы могут быть территориальными. Но животные оказались мирными и даже ласковыми.

"Это был сюрреалистичный, но смешной момент. Думаю, именно встреча с козами стала лучшей частью похода", — сказала она.

