Жительница Австралии вынуждена надевать шлем, чтобы развесить белье во дворе (видео)

Обычная стирка превратилась в экстремальное приключение для молодой австралийки после того, как она решила надеть защитный шлем, чтобы развесить белье во дворе.

В видео, опубликованном в TikTok пользовательницей @gunkasey, девушка показывает, как развешивает мокрую одежду. Внезапно с небес на нее стремительно пикирует птица и с силой врезается в шлем.

От неожиданности девушка выкрикнула ругательство, а "крылатая обидчица", по ее словам, будто "рассмеялась" в ответ.

Запись быстро набрала популярность: одни пользователи выразили шок, другие же поделились похожим опытом.

"У нас птицы собаку атаковали в прошлом году, пришлось везти ее к ветеринару", "Каждый сентябрь мы ждем этого сезона, и он всегда полон сюрпризов", — писали они.

Эксперты напоминают, что нападения птиц в Австралии — явление регулярное. Особенно активны сороки и птицы-мясники, которые в период размножения защищают свои гнезда. По данным платформы Magpie Alert, в этом году уже зафиксировано более 2500 нападений, и 257 человек получили травмы.

По словам специалиста по дикой природе Университета Южного Квинсленда доктора Мег Эдвардс, такие атаки связаны с брачным периодом и защитой птенцов.

"Сезон длится около шести недель, пока малыши не окрепнут, но даже в это время только около 10% сорок нападают на людей. Однако в городах, где птицы и люди теснее сосуществуют, риск выше", — объяснила она.

Ученые и защитники природы советуют жителям быть осторожными: избегать мест гнездования, носить шлемы и очки, а также обращать внимание на предупреждающие таблички.

