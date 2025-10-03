Остров медленно тонет: жители тратят часы на откачку воды из своих домов (видео)

Жители острова Пугад на Филиппинах вынуждены по несколько часов в день вручную убирать воду из своих домов. Затопления происходят до трех раз в неделю.

Местные жители призывают крупнейших загрязнителей взять на себя ответственность, чтобы остановить скорость изменения климата. Об этом пишет TCD.

На острове, где проживает около 2500 человек, побережье приближается к воде со скоростью до 11 сантиметров в год. Этот процесс называют "проседанием земли" и он связан с чрезмерной откачкой грунтовых вод и ускоряющимся ростом уровня моря.

Всемирный экономический форум отмечает, что в регионах с ограниченным доступом к поверхностной воде население сильно зависит от подземных источников. Но их активное использование приводит к уплотнению грунта и еще большему опусканию суши. В сочетании с изменением климата это вызывает регулярные наводнения и эрозию.

"Я думаю, что из-за изменения климата вернуться к нормальной жизни в деревне уже невозможно", — сказал староста Хайме Грегорио.

Вид сверху на небольшой филиппинский остров, окруженный коралловым рифом и рыбацкими лодками Фото: The Times

Как живут люди

Чтобы снизить риск заболеваний, связанных с постоянными наводнениями, местные школы изменили расписание занятий. Многие жители строят дома на сваях.

Однако, как признается уличная торговка Мария Тамайо, даже такие меры не всегда спасают.

"Я люблю этот остров, здесь выросла. Но иногда думаю о том, чтобы уехать отсюда из-за приливов", — сказала она.

Церковь и дома в Пугаде оказались частично затоплены морской водой Фото: YouTube

Межправительственная группа экспертов по изменению климата прогнозирует, что к 2100 году уровень мирового океана поднимется минимум на 30 см даже при условии резкого сокращения выбросов. Если же они не будут снижены, повышение может превысить 2 метра. Однако страны с низким доходом и уязвимые общины, такие как Пугад, уже сегодня страдают сильнее всего.

"Мы вносим очень небольшой вклад в изменение климата, но страдаем от его последствий больше других", — отметила представительница Департамента окружающей среды Филиппин Эленида Басуг.

Местные жители призывают крупнейших загрязнителей взять на себя ответственность. Но эксперты подчеркивают: изменить ситуацию можно и на уровне отдельных стран и городов.

