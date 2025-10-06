Турист здивувався, коли бюджетна відпустка "перетворилася" на розкішний тур за $23,8 млн

Житель Британії був шокований, коли вартість його майбутньої відпустки раптово збільшилася з 400 доларів до майже 24 мільйонів через збій на сайті туроператора.

Про це чоловік на ім'я Бред розповів на популярному форумі Reddit. Мешканець Великої Британії відчув шок, коли спробував забронювати через Skyscanner пакетний тур в Афіни (Греція) вартістю близько 400 доларів (16 500 гривень), але раптово побачив ціну понад 23,8 мільйона доларів.

За словами чоловіка, він вибрав тур, що включає переліт і проживання в готелі, за приблизно 400 доларів. Однак після переходу за посиланням на сайт туроператора TUI вартість різко "зросла" до 11,9 млн доларів за людину.

"Поняття не маю, чому змінилася ціна. Я з ними не зв'язувався", — зізнався Бред.

Знімок екрана з його посту на Reddit швидко став вірусним, адже навіть "з урахуванням знижки" у понад 2,2 млн долара (приблизно 91 млн гривень), вартість все одно залишалася захмарною.

Скріншот сайту TUI, де вартість туру раптово зросла до 8,8 мільйона фунтів стерлінгів за людину через технічний збій Фото: Reddit

Представник TUI Group заявив Newsweek, що це була "технічна помилка", яку вже усунуто.

"Приносимо вибачення за завдані незручності", — заявив представник компанії.

У Skyscanner уточнили, що їхня платформа лише агрегує пропозиції постачальників і не формує ціни самостійно.

Реакція соцмереж

Пост Бреда швидко став вірусним. Користувачі почали жартувати в коментарях.

"Світ збожеволів. Ще вчора можна було полетіти на Тенерифе всього за 8 мільйонів доларів", "А літак хоча б залишиться в тебе за такою ціною?", "Всього лише коротка зупинка на Місяці", — писали вони.

Сам Бред резюмував ситуацію з іронією:

"На жаль, у мене немає скільки грошей, щоб провести чотири дні в Афінах — навіть зі знижкою".

