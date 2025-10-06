Турист удивился, когда бюджетный отпуск превратился" в роскошный тур за $23,8 млн
Житель Британии был шокирован, когда стоимость его будущего отпуска внезапно увеличилась с 400 долларов до почти 24 миллионов из-за сбоя на сайте туроператора.
Об этом мужчина по имени Брэд рассказал на популярном форуме Reddit. Житель Великобритании испытал шок, когда попытался забронировать через Skyscanner пакетный тур в Афины (Греция) стоимостью около 400 долларов (16 500 гривен), но внезапно увидел цену более 23,8 миллиона долларов.
По словам мужчины, он выбрал тур, включающий перелет и проживание в отеле, за примерно 400 долларов. Однако после перехода по ссылке на сайт туроператора TUI стоимость резко "выросла" до 11,9 млн долларов за человека.
"Понятия не имею, почему изменилась цена. Я с ними не связывался", — признался Брэд.
Снимок экрана из его поста на Reddit быстро стал вирусным, ведь даже "с учетом скидки" в более чем 2,2 млн доллара (примерно 91 млн гривен), стоимость все равно оставалась заоблачной.
Представитель TUI Group заявил Newsweek, что это была "техническая ошибка", которая уже устранена.
"Приносим извинения за причиненные неудобства", — заявил представитель компании.
В Skyscanner уточнили, что их платформа лишь агрегирует предложения поставщиков и не формирует цены самостоятельно.
Реакция соцсетей
Пост Брэда быстро стал вирусным. Пользователи принялись шутить в комментариях.
"Мир сошел с ума. Еще вчера можно было улететь на Тенерифе всего за 8 миллионов долларов", "А самолет хотя бы останется у тебя по такой цене?", "Всего лишь короткая остановка на Луне", — писали они.
Сам Брэд резюмировал ситуацию с иронией:
"К сожалению, у меня нет сколько денег, чтобы провести четыре дня в Афинах — даже со скидкой".
