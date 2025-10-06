Турист удивился, когда бюджетный отпуск превратился" в роскошный тур за $23,8 млн

Житель Британии был шокирован, когда стоимость его будущего отпуска внезапно увеличилась с 400 долларов до почти 24 миллионов из-за сбоя на сайте туроператора.

Об этом мужчина по имени Брэд рассказал на популярном форуме Reddit. Житель Великобритании испытал шок, когда попытался забронировать через Skyscanner пакетный тур в Афины (Греция) стоимостью около 400 долларов (16 500 гривен), но внезапно увидел цену более 23,8 миллиона долларов.

По словам мужчины, он выбрал тур, включающий перелет и проживание в отеле, за примерно 400 долларов. Однако после перехода по ссылке на сайт туроператора TUI стоимость резко "выросла" до 11,9 млн долларов за человека.

"Понятия не имею, почему изменилась цена. Я с ними не связывался", — признался Брэд.

Снимок экрана из его поста на Reddit быстро стал вирусным, ведь даже "с учетом скидки" в более чем 2,2 млн доллара (примерно 91 млн гривен), стоимость все равно оставалась заоблачной.

Скриншот сайта TUI, где стоимость тура внезапно выросла до 8,8 миллиона фунтов стерлингов за человека из-за технического сбоя Фото: Reddit

Представитель TUI Group заявил Newsweek, что это была "техническая ошибка", которая уже устранена.

"Приносим извинения за причиненные неудобства", — заявил представитель компании.

В Skyscanner уточнили, что их платформа лишь агрегирует предложения поставщиков и не формирует цены самостоятельно.

Реакция соцсетей

Пост Брэда быстро стал вирусным. Пользователи принялись шутить в комментариях.

"Мир сошел с ума. Еще вчера можно было улететь на Тенерифе всего за 8 миллионов долларов", "А самолет хотя бы останется у тебя по такой цене?", "Всего лишь короткая остановка на Луне", — писали они.

Сам Брэд резюмировал ситуацию с иронией:

"К сожалению, у меня нет сколько денег, чтобы провести четыре дня в Афинах — даже со скидкой".

