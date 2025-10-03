Экспериментальный город: на острове создали место, где можно "делать все, что хочешь"

На острове у побережья Гондураса существует необычный анклав под названием Проспера, где, по словам местных жителей, люди могут "делать все, что хотят".

Путешественники познакомились с жителями "города миллиардеров", среди которых биохакеры и ученые. Об этом пишет Lad Bible.

Проспера, основанная в 2017 году предпринимателем Эриком Брименом, расположена на острове Роатан и имеет особый статус Зоны занятости и экономического развития (ZEDEs). Это позволяет резидентам действовать по собственным правилам, оставаясь под юрисдикцией правительства Гондураса.

Здесь подоходный налог составляет всего 5%, а корпоративный — 1%. Бизнес можно зарегистрировать буквально за пару часов при наличии телефона и интернета. Такой либертарианский подход сделал Просперу магнитом для инвесторов, сторонников криптовалют и любителей биохакинга.

Представители YouTube-канала Yes Theory, посетившие город в этом году, познакомились с местными жителями, среди которых биохакеры и ученые. Один из них, Глеб Разгар, работает над проектом "загрузки мозга" — цифровой моделью центральной нервной системы. Другой житель имплантировал в палец чип, позволяющий считывать ссылку на его сайт.

Даже известный биохакер Брайан Джонсон приезжал в Просперу, чтобы пройти курс генной терапии, надеясь продлить жизнь.

Несмотря на амбициозные планы, проект вызывает споры. В 2024 году власти Гондураса признали ZEDEs неконституционными, а президент Сиомара Кастро заявила, что такие зоны "продают страну по частям".

Экс-президент страны Хуан Орландо Эрнандес, ранее поддерживавший проект, сейчас отбывает срок в США за торговлю наркотиками.

Тем не менее Проспера продолжает работать. По словам ее основателей, проект привлек миллионы долларов инвестиций и создал более 3400 рабочих мест для жителей Гондураса. Однако будущее "города миллиардеров" остается туманным.

