Експериментальне місто: на острові створили місце, де можна "робити все, що хочеш"

На острові біля узбережжя Гондурасу існує незвичайний анклав під назвою Проспера, де, за словами місцевих жителів, люди можуть "робити все, що хочуть".

Мандрівники познайомилися з жителями "міста мільярдерів", серед яких біохакери та науковці. Про це пише Lad Bible.

Проспера, заснована 2017 року підприємцем Еріком Бріменом, розташована на острові Роатан і має особливий статус Зони зайнятості та економічного розвитку (ZEDEs). Це дозволяє резидентам діяти за власними правилами, залишаючись під юрисдикцією уряду Гондурасу.

Тут прибутковий податок становить лише 5%, а корпоративний — 1%. Бізнес можна зареєструвати буквально за кілька годин за наявності телефону та інтернету. Такий лібертаріанський підхід зробив Проспера магнітом для інвесторів, прихильників криптовалюти і любителів біохакінгу.

Представники YouTube-каналу Yes Theory, які відвідали місто цього року, познайомилися з місцевими жителями, серед яких біохакери та науковці. Один із них, Гліб Разгар, працює над проєктом "завантаження мозку" — цифровою моделлю центральної нервової системи. Інший мешканець імплантував у палець чіп, що дає змогу зчитувати посилання на його сайт.

Навіть відомий біохакер Браян Джонсон приїжджав у Просперу, щоб пройти курс генної терапії, сподіваючись продовжити життя.

Попри амбітні плани, проєкт викликає суперечки. 2024 року влада Гондурасу визнала ZEDEs неконституційними, а президентка Сіомара Кастро заявила, що такі зони "продають країну по частинах".

Експрезидент країни Хуан Орландо Ернандес, який раніше підтримував проєкт, зараз відбуває термін у США за торгівлю наркотиками.

Проте Проспера продовжує працювати. За словами її засновників, проєкт залучив мільйони доларів інвестицій і створив понад 3400 робочих місць для жителів Гондурасу. Однак майбутнє "міста мільярдерів" залишається туманним.

