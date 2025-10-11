20-летние туристы столкнулись с неожиданным запретом на круиз: нужен опекун

Планы канадской пары провести романтический круиз по Мексиканской Ривьере обернулись неожиданностью. Им сообщили, что без взрослого "опекуна" они не смогут сесть на лайнер.

20-летние путешественники заранее забронировали пятидневный тур на судне Carnival Radiance, отправление которого запланировано на 1 ноября. Историей поделился пользователь под ником Upset-Bag2767 на популярном форуме Reddit.

Вскоре молодые люди получили электронное письмо с предупреждением, что если на момент посадки обоим не исполнится 21 год, им нужно сопровождение человека старше 25 лет.

"Мы же взрослые и имеем право путешествовать сами! Нам почти 21, а к тому же мы канадцы, где совершеннолетие наступает в 18", — написал расстроенный пользователь Reddit.

Несмотря на неудобства, Carnival разрешила оформить возврат, но пара решила не отменять поездку Фото: Carnival Cruise

Издание People отмечает, что согласно официальным правилам Carnival Cruise Line, гости младше 21 года действительно не могут путешествовать в одиночку. Им требуется спутник старше 25 лет, который выступает в роли "опекуна", даже если не является родственником. Исключения делаются лишь для супругов и военнослужащих.

Автор поста обратился к другим пассажирам в сообществе r/CarnivalCruiseFans: "Может, кто-то едет на тот же круиз и готов стать нашим опекуном?"

Позже молодые люди сообщили, что нашли пару, согласившуюся зарегистрироваться с ними как сопровождающие.

В комментариях пользователи форума удивлялись, почему компания позволила им изначально забронировать поездку, если правила запрещают это до 21 года. Некоторые советовали искать "опекуна" через Facebook-группы путешественников.

Несмотря на неудобства, Carnival разрешила оформить возврат, но пара решила не отменять поездку, ведь авиабилеты в Лос-Анджелес (США) уже были куплены.

