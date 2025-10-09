Паника на борту круизного лайнера: волна-убийца накрыла судно у Бермудских островов

Пассажиры лайнера Vision of the Seas компании Royal Caribbean пережили пугающий инцидент в Атлантике. На судно обрушилась гигантская волна, из-за которой корабль сильно накренился и частично затопило водой.

Ролик, снятый на палубе, показывает, как пассажиры пытаются удержать напитки, пока судно наклоняется, а волна заливает палубу водой. Об этом рассказал один из пассажиров, опубликовавший видео в TikTok.

По словам очевидцев, инцидент произошел 20 сентября недалеко от Бермудских островов. В момент удара волны посуда начала падать со столов и разбиваться, а посетители ресторанов и баров хватались за стены и перила, чтобы не упасть.

"Несколько пожилых людей упали, а дети испугались, но, к счастью, никто не пострадал", — рассказал один из пассажиров, опубликовавший видео в TikTok.

На кадрах видно, как десятки тарелок и подносы с едой падают со шведского стола, а пол ресторана покрывают осколки. Несмотря на хаос, экипаж действовал быстро и профессионально: уже через 20 минут ресторан был снова открыт, сообщил автор видео. Другой ролик, снятый на палубе, показывает, как пассажиры пытаются удержать напитки, пока судно наклоняется, а волна заливает палубу водой.

Что такое волны-убийцы

Так называемые "волны-убийцы" (или "аномальные волны") — редкое, но крайне опасное природное явление. Их высота может превышать обычные волны в два и более раза, а появляются они внезапно, без предупреждения.

Из-за своей крутизны и вертикальности они выглядят как стена воды, способная обрушиться даже на крупное судно. Возникают такие волны из-за взаимодействия ветра, течений и других волн.

Вид с палубы лайнера во время удара гигантской волны Фото: National Geographic

Современные лайнеры оснащены спутниковыми системами и метеооборудованием, позволяющими отслеживать штормовые зоны. Тем не менее, полностью избежать столкновения с волной-убийцей невозможно.

По данным CruiseHive, большинство судов спроектированы так, чтобы выдерживать удары гигантских волн, а экипажи проходят специальную подготовку для действий в чрезвычайных ситуациях. В случае угрозы пассажиров направляют к пунктам сбора, где им выдают спасательные жилеты и инструктируют по дальнейшим действиям. Все крупные круизные компании проводят регулярные учения для обеспечения безопасности на борту.

