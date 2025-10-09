Паніка на борту круїзного лайнера: хвиля-вбивця накрила судно біля Бермудських островів

Пасажири лайнера Vision of the Seas компанії Royal Caribbean пережили страхітливий інцидент в Атлантиці. На судно обрушилася гігантська хвиля, через яку корабель сильно накренився і частково затопило водою.

Related video

Ролик, знятий на палубі, показує, як пасажири намагаються втримати напої, поки судно нахиляється, а хвиля заливає палубу водою. Про це розповів один із пасажирів, який опублікував відео в TikTok.

За словами очевидців, інцидент стався 20 вересня недалеко від Бермудських островів. У момент удару хвилі посуд почав падати зі столів і розбиватися, а відвідувачі ресторанів і барів хапалися за стіни і перила, щоб не впасти.

"Кілька літніх людей впали, а діти злякалися, але, на щастя, ніхто не постраждав", — розповів один із пасажирів, який опублікував відео в TikTok.

На кадрах видно, як десятки тарілок і таці з їжею падають зі шведського столу, а підлогу ресторану вкривають осколки. Попри хаос, екіпаж діяв швидко і професійно: вже за 20 хвилин ресторан було знову відкрито, повідомив автор відео. Інший ролик, знятий на палубі, показує, як пасажири намагаються втримати напої, поки судно нахиляється, а хвиля заливає палубу водою.

Що таке хвилі-вбивці

Так звані "хвилі-вбивці" (або "аномальні хвилі") — рідкісне, але вкрай небезпечне природне явище. Їхня висота може перевищувати звичайні хвилі у два і більше разів, а з'являються вони раптово, без попередження.

Через свою крутизну і вертикальність вони виглядають як стіна води, здатна обрушитися навіть на велике судно. Виникають такі хвилі через взаємодію вітру, течій та інших хвиль.

Вид з палуби лайнера під час удару гігантської хвилі Фото: National Geographic

Сучасні лайнери оснащені супутниковими системами і метеообладнанням, що дають змогу відстежувати штормові зони. Проте повністю уникнути зіткнення з хвилею-вбивцею неможливо.

За даними CruiseHive, більшість суден спроєктовані так, щоб витримувати удари гігантських хвиль, а екіпажі проходять спеціальну підготовку для дій у надзвичайних ситуаціях. У разі загрози пасажирів направляють до пунктів збору, де їм видають рятувальні жилети та інструктують щодо подальших дій. Усі великі круїзні компанії проводять регулярні навчання для забезпечення безпеки на борту.

Раніше Фокус повідомляв, що на острові створили "місто мільярдерів", у якому можна "робити все, що хочеш". Мандрівники познайомилися з жителями, серед яких біохакери й вчені.

Також стало відомо, що острів повільно тоне, а жителі витрачають години на відкачування води зі своїх будинків. Затоплення відбуваються до трьох разів на тиждень.