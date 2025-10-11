20-річні туристи зіткнулися з несподіваною забороною на круїз: потрібен опікун

Плани канадської пари провести романтичний круїз Мексиканською Рив'єрою обернулися несподіванкою. Їм повідомили, що без дорослого "опікуна" вони не зможуть сісти на лайнер.

Related video

20-річні мандрівники заздалегідь забронювали п'ятиденний тур на судні Carnival Radiance, відправлення якого заплановано на 1 листопада. Історією поділився користувач під ніком Upset-Bag2767 на популярному форумі Reddit.

Незабаром молоді люди отримали електронного листа з попередженням, що якщо на момент посадки обом не виповниться 21 рік, їм потрібен супровід людини, старшої за 25 років.

"Ми ж дорослі й маємо право подорожувати самі! Нам майже 21, а до того ж ми канадці, де повноліття настає у 18", — написав засмучений користувач Reddit.

Незважаючи на незручності, Carnival дозволила оформити повернення, але пара вирішила не скасовувати поїздку Фото: Carnival Cruise

Видання People зазначає, що згідно з офіційними правилами Carnival Cruise Line, гості віком до 21 року справді не можуть подорожувати наодинці. Їм потрібен супутник старше 25 років, який виступає в ролі "опікуна", навіть якщо не є родичем. Винятки робляться лише для подружжя і військовослужбовців.

Автор поста звернувся до інших пасажирів у спільноті r/CarnivalCruiseFans: "Може, хтось їде на той самий круїз і готовий стати нашим опікуном?"

Пізніше молоді люди повідомили, що знайшли пару, яка погодилася зареєструватися з ними як супроводжуючі.

У коментарях користувачі форуму дивувалися, чому компанія дозволила їм спочатку забронювати поїздку, якщо правила забороняють це до 21 року. Деякі радили шукати "опікуна" через Facebook-групи мандрівників.

Попри незручності, Carnival дозволила оформити повернення, але пара вирішила не скасовувати поїздку, адже авіаквитки до Лос-Анджелеса (США) вже були куплені.

Раніше Фокус повідомляв, що колишня стюардеса розкрила темну сторону своєї роботи, через яку її можуть звільнити. За її словами, за найменші "відхилення" співробітників можуть тимчасово відстороняти від польотів.

Також стало відомо, що хвиля-вбивця накрила судно біля Бермудських островів. Пасажири лайнера Vision of the Seas компанії Royal Caribbean пережили лячний інцидент в Атлантиці. На судно обрушилася гігантська хвиля, через яку корабель сильно накренився і частково затопило водою.