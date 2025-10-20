"Геніальний" трюк: вчителька розповіла, як можна економити на перельотах (відео)

Мандрівниця і вчителька з Шотландії на ім'я Люсі підкорила користувачів соцмереж своїм простим, але по-справжньому ефективним трюком для подорожей.

В одному зі своїх відео в TikTok вона розповіла, як звичайні контейнери для контактних лінз за 99 пенсів замінили їй дорогі дорогі набори косметики і допомогли заощадити сотні фунтів стерлінгів на авіаперельотах.

Люсі зізналася, що ідея прийшла їй абсолютно випадково — коли вона вкотре намагалася "втиснути" всі необхідні рідини в пластиковий пакет для ручної поклажі.

"Я зрозуміла, що не потрібно брати 100 мл зволожувального крему або тонального засобу для короткої поїздки. Контейнери для лінз виявилися ідеальними: вони герметичні, компактні, легко миються і практично нічого не важать", — поділилася вона.

Відео дня

Відтоді жінка використовує їх для всього — від кремів і очищувальних засобів до рідких рум'ян і бальзаму для губ.

"Тепер я не купую невеликі косметички та не переплачую за багаж. Це економить не тільки гроші, а й нерви. Я вже багато років подорожую без нічого, і все завдяки таким маленьким знахідкам", — розповіла Люсі.

Її відео, опубліковане в TikTok, зібрало сотні захоплених коментарів. Користувачі називають ідею "абсолютно геніальною" й обіцяють обов'язково спробувати.

"Це просто блискуче! Я більше ніколи не куплю дорогі мінінабори", — написала одна з підписниць.

Інші зазначали, що такий спосіб допомагає не лише економити, а й дбати про екологію, адже контейнери можна використовувати багаторазово.

Завдяки цим знахідкам Люсі вже багато років не оплачує багаж у бюджетних авіакомпаній, таких як Ryanair. За її підрахунками, з більш ніж десятьма перельотами на рік за останні чотири роки вона заощадила кілька сотень фунтів.

Раніше Фокус повідомляв, що колишня стюардеса розкрила темну сторону своєї роботи, через яку її можуть звільнити. За її словами, за найменші "відхилення" співробітників можуть тимчасово відстороняти від польотів.

Також стало відомо, що 20-річні туристи зіткнулися з несподіваною забороною на круїз. Плани канадської пари провести романтичний круїз Мексиканською Рив'єрою обернулися несподіванкою. Їм повідомили, що без дорослого "опікуна" вони не зможуть сісти на лайнер.