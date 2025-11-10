Мужчина доказал, что жить на круизном лайнере дешевле, чем снимать квартиру (фото)

Житель Флориды (США) Райан Гутридж проводит 300 дней в году на круизном лайнере и считает, что это выгоднее, чем жить на суше.

Американец, инженер в сфере облачных технологий, нашел способ совместить работу и путешествия. Он проводит около 300 дней в году, живя на борту круизных лайнеров, и утверждает, что это не только дешевле, но и комфортнее, чем жизнь в обычной квартире. Об этом пишет Lad Bible.

После пандемии COVID-19 Райан, как и многие специалисты IT, перешел на удаленный формат работы. В 2021 году он решил проверить, можно ли совмещать труд и морские путешествия, и забронировал два коротких круиза на лайнере Freedom of the Seas компании Royal Caribbean. Тест прошел успешно после того, как интернет оказался стабильным, а работа шла в привычном ритме.

Подсчитав расходы, Гутридж понял, что жизнь на лайнере обходится ему примерно в 30 000 долларов (примерно 1,2 млн гривен) в год, что сопоставимо с арендой жилья и оплатой счетов на суше. При этом в стоимость круизов входят Wi-Fi, напитки и большинство блюд, а также развлечения и уборка каюты.

"Мои напитки и интернет бесплатны, а программа лояльности дает дополнительные скидки", — рассказал он.

Мужчина признается, что чувствует себя свободнее, чем когда-либо Фото: Lad Bible

Американец признается, что теперь чувствует себя свободнее, чем когда-либо. Он путешествует по Карибам, знакомится с новыми людьми и ведет привычный рабочий график, не теряя при этом духа приключений. Мужчина советует тем, кто хочет последовать его примеру пробовать разные круизные компании, но выбирать одну для получения бонусов.

Гутридж — не единственный, кто выбрал море вместо квартиры. Издание отмечает, что все больше людей продают имущество и живут на лайнерах, считая, что это дешевле и интереснее. Главными минусами являются однообразная еда и трудности в построении длительных связей. Но многие уверены, что жизнь в море стоит того.

