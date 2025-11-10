Женщина провела ночь в доме, который дрейфует среди айсбергов: что произошло дальше

Журналистка Лора Холл провела ночь в плавучей хижине на востоке Гренландии среди айсбергов, без Wi-Fi и соседей. Она поделилась опытом полного уединения и созерцания северного сияния.

Журналистка BBC Лора Холл провела ночь в плавучей хижине в Восточной Гренландии — уникальном месте без связи и соседей, где можно испытать подлинное уединение и увидеть северное сияние прямо из кровати.

Это необычное жилье было создано местным проводником и гляциологом Никко Сегрето, который хотел показать путешественникам красоту своей родины и дать возможность испытать подлинное уединение.

"Если придет белый медведь, безопаснее места не найти — просто зайдите внутрь и закройте дверь", — шутит Сегрето, отправляясь на лодке, оставляя гостей одних среди ледяной тишины.

Хижина, доступная через платформу Airbnb, представляет собой утепленный финский домик со стеклянным потолком, рассчитанный на двоих. Она стоит на якоре в безлюдной ледниковой бухте, предлагая гостям полное отключение от мира: нет Wi-Fi, только спутниковый телефон, ужин из свежепойманного лосося и вид на бескрайние айсберги.



Лора Холл провела ночь в плавучей хижине в Восточной Гренландии Фото: коллаж Фокус

Журналистка отмечает, что в отсутствие связи с внешним миром человек начинает замечать то, что обычно скрыто. Например, как густеет вода, превращаясь в лед, как небо окрашивается пурпурным светом северного сияния, отражающегося в застывающем море. Это место напоминает о простых вещах — дыхании, тишине, времени.

На следующий день Никко Сегрето вернулся за гостьей, чтобы показать ледниковую пещеру, случайно обнаруженную им десять лет назад. Внутри они осмотрели потолок из древнего льда и песчаный пол, не видевший света со времен Ледникового периода. Гид рассказывает, что подо льдом до сих пор заперты пузырьки воздуха возрастом в миллионы лет, и он здесь тает все быстрее.

Сегрето планирует открыть новый роскошный Vision Lodge — экологичный дом в гренландской глуши, где путешественники смогут соединить приключения с отдыхом на природе.

По словам журналистки, пребывание в хижине стало не просто необычным опытом, а настоящей перезагрузкой. Это место отражает растущий тренд последних лет — стремление людей к уединению, тишине и "цифровому детоксу". В мире, уставшем от шума и суеты, Гренландия предлагает то, чего не найти больше нигде — возможность остаться наедине с самим собой и временем.

