Жінка провела ніч у будинку, який дрейфує серед айсбергів: що сталося далі

Журналістка Лора Голл провела ніч у плавучій хатині на сході Гренландії серед айсбергів, без Wi-Fi і сусідів. Вона поділилася досвідом повного усамітнення і споглядання північного сяйва.

Журналістка BBC Лора Голл провела ніч у плавучій колибі в Східній Гренландії — унікальному місці без зв'язку і сусідів, де можна випробувати справжню усамітненість і побачити північне сяйво просто з ліжка.

Це незвичайне житло створив місцевий провідник і гляціолог Нікко Сегрето, який хотів показати мандрівникам красу своєї батьківщини та дати можливість випробувати справжнє усамітнення.

"Якщо прийде білий ведмідь, безпечнішого місця годі й шукати — просто зайдіть всередину і зачиніть двері", — жартує Сегрето, вирушаючи човном, залишаючи гостей самих серед крижаної тиші.

Хатина, доступна через платформу Airbnb, являє собою утеплений фінський будиночок зі скляною стелею, розрахований на двох. Вона стоїть на якорі в безлюдній льодовиковій бухті, пропонуючи гостям повне відключення від світу: немає Wi-Fi, тільки супутниковий телефон, вечеря зі свіжоспійманого лосося і вид на безкраї айсберги.

Лора Голл провела ніч у плавучій хатині в Східній Гренландії

Журналістка зазначає, що за відсутності зв'язку із зовнішнім світом людина починає помічати те, що зазвичай приховано. Наприклад, як густіє вода, перетворюючись на лід, як небо забарвлюється пурпуровим світлом північного сяйва, що відбивається в застиглому морі. Це місце нагадує про прості речі — дихання, тишу, час.

Наступного дня Нікко Сегрето повернувся за гостею, щоб показати льодовикову печеру, випадково виявлену ним десять років тому. Усередині вони оглянули стелю з давнього льоду та піщану підлогу, яка не бачила світла з часів Льодовикового періоду. Гід розповідає, що під льодом досі замкнені бульбашки повітря віком у мільйони років, і він тут тане дедалі швидше.

Сегрето планує відкрити новий розкішний Vision Lodge — екологічний будинок у гренландській глушині, де мандрівники зможуть поєднати пригоди з відпочинком на природі.

За словами журналістки, перебування в хатині стало не просто незвичайним досвідом, а справжнім перезавантаженням. Це місце відображає зростаючий тренд останніх років — прагнення людей до усамітнення, тиші та "цифрового детоксу". У світі, втомленому від галасу і метушні, Гренландія пропонує те, чого не знайти більше ніде — можливість залишитися наодинці з самим собою і часом.

