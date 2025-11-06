"Не встиг усвідомити": пасажирка літака здивувала блогера несподіваним вчинком (відео)

Блогер Боу Браун зі США зростом 215 см розповів, як випадкова пасажирка в літаку запропонувала йому помінятися місцями, перетворивши болісний п'ятигодинний політ на комфортну подорож. Історія доброти швидко стала вірусною і зворушила користувачів мережі.

Американець зізнався, що авіаперельоти для нього є постійним стресом. Про це він розповів в одному зі своїх відео, опублікованому на платформі Treads.

П'ятигодинний переліт із Лос-Анджелеса до Атланти для Боу Брауна, блогера і колишнього баскетболіста зростом 215 см, міг стати черговою мукою. Через свій зріст Бо не поміщається в кріслах економкласу і часто змушений платити сотні доларів за просторіші місця або перший клас. Але цього разу на нього чекала несподівана доброта від незнайомки.

Браун зізнався, що авіаперельоти для нього — постійний стрес: коліна впираються в сидіння, а стоячи він вдаряється головою об стелю. Того дня йому не вдалося зайняти місце біля аварійного виходу, і він уже приготувався до п'яти годин болю і тісноти. Але жінка, яка сиділа попереду, почула його розмову з сусідом і несподівано запропонувала помінятися місцями.

"Я навіть не встиг усвідомити, наскільки це жест доброти. Завдяки їй я зміг спокійно сидіти й вперше за довгий час насолодитися польотом", — розповів Браун.

Бо випадково записав момент обміну місцями на камеру і пізніше опублікував відео на своїх платформах під ніком @bigbeaubrown. Воно швидко набрало сотні тисяч переглядів.

"Я зрозумів, що маю показати це. Можливо, це нагадає людям бути уважнішими до інших", — пояснив він.

Користувачі висловили розуміння блогеру і похвалили пасажирку за добрий вчинок:

"Вона була прекрасним ангелом. Рада, що ви змогли поміститися";

"Так мило. Я б так і зробив, якби знав, що тобі це потрібно. Тільки б ти допоміг мені дістати сумку з багажної полиці";

"Мій зріст 190 см, а двоє моїх синів — 195 см і 197 см... ми відчуваємо твій біль. Особливо від ударів головою";

"Чесно кажучи, вона стала переможницею, тому що змогла сісти поруч із собакою".

Браун також подякував жінці за її вчинок.

"Ви перетворили п'ятигодинний кошмар на приємний політ. Дякую, що просто були доброю людиною", — сказав блогер.

