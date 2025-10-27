Пасажир зняв на камеру поведінку сусідки в літаку: тепер про неї говорить весь інтернет (фото)

Під час тривалого авіаперельоту один із пасажирів зіткнувся з несподіваною проблемою. Волосся сусідки спереду звисало через спинку крісла і повністю закривало йому екран.

Пост із цією ситуацією, опублікований користувачем форуму Reddit під ніком u/IWannaHideThrowaway, швидко став вірусним і спричинив палкі суперечки про правила поведінки в літаках.

Автор поділився фотографією, на якій видно, як довгі світлі пасма закривають більшу частину вбудованого монітора.

"Жінка під час мого 10-годинного перельоту", — йдеться у підписі.

Знімок, що викликав бурхливе обговорення в мережі Фото: Reddit

Публікація набрала понад 42 000 реакцій, зібравши тисячі коментарів від обурених користувачів:

"Навіщо люди роблять це зі своїм волоссям? Щиро запитую";

"Я б зажадав прибрати волосся з мого екрана. Що не так із людьми в наш час?"

Деякі користувачі зізналися, що самі іноді закидають волосся назад, але ніколи не роблять цього в громадських місцях.

"Такі люди — або підлітки, або вкрай неуважні. Це не виглядає огидно, якщо тільки не заважає іншим", — зазначив Real_Performance_276.

Видання Newsweek зазначає, що експерти нагадують, що дотримання елементарного етикету на борту літака допомагає уникнути конфліктів. До неприйнятної поведінки в польоті належить не тільки волосся на чужому екрані, а й крики, надмірне вживання алкоголю або різке відкидання сидіння без попередження.

