"Зона смерті": підліток показав, чим обернулася спроба підкорити вершину Евересту (відео)

Бьянка Адлер та її батько з Австралії почали підйом разом, але чоловік вибув через снігову сліпоту. Пізніше вона зняла ролик, у якому розповіла, чому зупинилася всього за 400 метрів від вершини.

17-річна дівчина поділилася в TikTok шокуючим відео, знятим у базовому таборі Евересту, показавши, до чого може довести спроба піднятися на найвищу гору світу — 8849 метрів над рівнем моря.

Юна альпіністка зізналася, що її експедиція закінчилася всього за 400 метрів від вершини, коли через обмороження і брак кисню вона була змушена повернути назад.

"Я почуваюся жахливо. Моя шия, моє горло, мої легені", — сказала вона, ледь дихаючи. Її обличчя було побите вітром, губи потріскалися, а голос звучав пошепки.

За словами Б'янки, вона та її батько почали підйом разом, але чоловік вибув через снігову сліпоту. Обидва пізніше отримали діагноз висотний набряк легенів (HAPE) і сильне зневоднення.

"Я все ще почуваюся дуже погано і виснажено, мені потрібен час, щоб відновитися", — розповіла дівчина підписникам.

Багато коментаторів зізналися, що вражені її рішучістю, але нагадали про смертельну небезпеку "Зони смерті" — області на висоті понад 8000 метрів, де рівень кисню настільки низький, що організм людини починає буквально вмирати.

Доктор Харлі Грінберг із Northwell Health зазначив, що гіпоксія може призвести до серйозних порушень у роботі органів і навіть смерті.

"Висотний набряк легенів — основна причина загибелі альпіністів. Він розвивається через кілька днів після підйому на велику висоту і може виявитися смертельним", — підкреслив експерт.

Попри невдачу, відео Б'янки стало вірусним. Мільйони користувачів захоплюються її сміливістю і тим, що вона вчасно зупинилася, зберігши собі життя.

