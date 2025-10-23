"Зона смерти": подросток показала, чем обернулась попытка покорить вершину Эвереста (видео)

Бьянка Адлер и ее отец из Австралии начали подъем вместе, но мужчина выбыл из-за снежной слепоты. Позже она сняла ролик, в котором рассказала, почему остановилась всего в 400 метрах от вершины.

17-летняя девушка поделилась в TikTok шокирующим видео, снятым в базовом лагере Эвереста, показав, до чего может довести попытка подняться на самую высокую гору мира — 8849 метров над уровнем моря.

Юная альпинистка призналась, что ее экспедиция закончилась всего в 400 метрах от вершины, когда из-за обморожения и нехватки кислорода она была вынуждена повернуть назад.

"Я чувствую себя ужасно. Моя шея, мое горло, мои легкие", — сказала она, едва дыша. Ее лицо было изранено ветром, губы потрескались, а голос звучал шепотом.

По словам Бьянки, она и ее отец начали подъем вместе, но мужчина выбыл из-за снежной слепоты. Оба позже получили диагноз высотный отек легких (HAPE) и сильное обезвоживание.

"Я все еще чувствую себя очень плохо и истощенно, мне нужно время, чтобы восстановиться", — рассказала девушка подписчикам.

Многие комментаторы признались, что поражены ее решимостью, но напомнили о смертельной опасности "Зоны смерти" — области на высоте свыше 8000 метров, где уровень кислорода настолько низкий, что организм человека начинает буквально умирать.

Доктор Харли Гринберг из Northwell Health отметил, что гипоксия может привести к серьезным нарушениям в работе органов и даже смерти.

"Высотный отек легких — основная причина гибели альпинистов. Он развивается через несколько дней после подъема на большую высоту и может оказаться смертельным", — подчеркнул эксперт.

Несмотря на неудачу, видео Бьянки стало вирусным. Миллионы пользователей восхищаются ее смелостью и тем, что она вовремя остановилась, сохранив себе жизнь.

