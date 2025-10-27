Пассажир снял на камеру поведение соседки в самолете: теперь о ней говорит весь интернет (фото)

Во время длительного авиаперелета один из пассажиров столкнулся с неожиданной проблемой. Волосы соседки спереди свисали через спинку кресла и полностью закрывали ему экран.

Пост с этой ситуацией, опубликованный пользователем форума Reddit под ником u/IWannaHideThrowaway, быстро стал вирусным и вызвал жаркие споры о правилах поведения в самолетах.

Автор поделился фотографией, на которой видно, как длинные светлые пряди закрывают большую часть встроенного монитора.

"Женщина во время моего 10-часового перелета", — говорится в подписи.

Снимок, вызвавший бурное обсуждение в сети Фото: Reddit

Публикация набрала более 42 000 реакций, собрав тысячи комментариев от возмущенных пользователей:

"Зачем люди делают это со своими волосами? Искренне спрашиваю";

"Я бы потребовал убрать волосы с моего экрана. Что не так с людьми в наше время?"

Некоторые пользователи признались, что сами иногда закидывают волосы назад, но никогда не делают этого в общественных местах.

"Такие люди — либо подростки, либо крайне невнимательные. Это не выглядит отвратительно, если только не мешает другим", — отметил Real_Performance_276.

Издание Newsweek отмечает, что эксперты напоминают, что соблюдение элементарного этикета на борту самолета помогает избежать конфликтов. К неприемлемому поведению в полете относятся не только волосы на чужом экране, но и крики, чрезмерное употребление алкоголя или резкое откидывание сиденья без предупреждения.

