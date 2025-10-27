Пассажир снял на камеру поведение соседки в самолете: теперь о ней говорит весь интернет (фото)
Во время длительного авиаперелета один из пассажиров столкнулся с неожиданной проблемой. Волосы соседки спереди свисали через спинку кресла и полностью закрывали ему экран.
Пост с этой ситуацией, опубликованный пользователем форума Reddit под ником u/IWannaHideThrowaway, быстро стал вирусным и вызвал жаркие споры о правилах поведения в самолетах.
Автор поделился фотографией, на которой видно, как длинные светлые пряди закрывают большую часть встроенного монитора.
"Женщина во время моего 10-часового перелета", — говорится в подписи.
Публикация набрала более 42 000 реакций, собрав тысячи комментариев от возмущенных пользователей:
- "Зачем люди делают это со своими волосами? Искренне спрашиваю";
- "Я бы потребовал убрать волосы с моего экрана. Что не так с людьми в наше время?"
Некоторые пользователи признались, что сами иногда закидывают волосы назад, но никогда не делают этого в общественных местах.
"Такие люди — либо подростки, либо крайне невнимательные. Это не выглядит отвратительно, если только не мешает другим", — отметил Real_Performance_276.
Издание Newsweek отмечает, что эксперты напоминают, что соблюдение элементарного этикета на борту самолета помогает избежать конфликтов. К неприемлемому поведению в полете относятся не только волосы на чужом экране, но и крики, чрезмерное употребление алкоголя или резкое откидывание сиденья без предупреждения.
