"Не успел осознать": пассажирка самолета удивила блогера неожиданным поступком (видео)

Блогер Боу Браун из США ростом 215 см рассказал, как случайная пассажирка в самолете предложила ему поменяться местами, превратив мучительный пятичасовой полет в комфортное путешествие. История доброты быстро стала вирусной и растрогала пользователей сети.

Американец признался, что авиаперелеты для него являются постоянным стрессом. Об этом он рассказал в одном из своих видео, опубликованном на платформе Treads.

Пятиичасовой перелет из Лос-Анджелеса в Атланту для Боу Брауна, блогера и бывшего баскетболиста ростом 215 см, мог стать очередным мучением. Из-за своего роста Бо не помещается в креслах эконом-класса и часто вынужден платить сотни долларов за более просторные места или первый класс. Но в этот раз его ждала неожиданная доброта от незнакомки.

Браун признался, что авиаперелеты для него — постоянный стресс: колени упираются в сиденье, а стоя он ударяется головой о потолок. В тот день ему не удалось занять место у аварийного выхода, и он уже приготовился к пяти часам боли и тесноты. Но женщина, сидевшая впереди, услышала его разговор с соседом и неожиданно предложила поменяться местами.

"Я даже не успел осознать, насколько это жест доброты. Благодаря ей я смог спокойно сидеть и впервые за долгое время насладиться полетом", — рассказал Браун.

Бо случайно записал момент обмена местами на камеру и позже опубликовал видео на своих платформах под ником @bigbeaubrown. Оно быстро набрало сотни тысяч просмотров.

"Я понял, что должен показать это. Возможно, это напомнит людям быть внимательнее к другим", — объяснил он.

Пользователи выразили понимание блогеру и похвалили пассажирку за добрый поступок:

"Она была прекрасным ангелом. Рада, что вы смогли поместиться";

"Так мило. Я бы так и сделал, если бы знал, что тебе это нужно. Только бы ты помог мне достать сумку с багажной полки";

"Мой рост 190 см, а двое моих сыновей — 195 см и 197 см… мы чувствуем твою боль. Особенно от ударов головой";

"Честно говоря, она стала победительницей, потому что смогла сесть рядом с собакой".

Браун также поблагодарил женщину за ее поступок.

"Вы превратили пятичасовой кошмар в приятный полет. Спасибо, что просто были добрым человеком", — сказал блогер.

