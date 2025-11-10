Чоловік довів, що жити на круїзному лайнері дешевше, ніж знімати квартиру (фото)
Житель Флориди (США) Раян Гутрідж проводить 300 днів на рік на круїзному лайнері та вважає, що це вигідніше, ніж жити на суші.
Американець, інженер у сфері хмарних технологій, знайшов спосіб поєднати роботу і подорожі. Він проводить близько 300 днів на рік, живучи на борту круїзних лайнерів, і стверджує, що це не тільки дешевше, а й комфортніше, ніж життя у звичайній квартирі. Про це пише Lad Bible.
Після пандемії COVID-19 Раян, як і багато фахівців IT, перейшов на віддалений формат роботи. У 2021 році він вирішив перевірити, чи можна поєднувати працю і морські подорожі, і забронював два коротких круїзи на лайнері Freedom of the Seas компанії Royal Caribbean. Тест пройшов успішно після того, як інтернет виявився стабільним, а робота йшла у звичному ритмі.
Підрахувавши витрати, Гутрідж зрозумів, що життя на лайнері обходиться йому приблизно в 30 000 доларів (приблизно 1,2 млн гривень) на рік, що можна порівняти з орендою житла та оплатою рахунків на суші. При цьому у вартість круїзів входять Wi-Fi, напої та більшість страв, а також розваги та прибирання каюти.
"Мої напої та інтернет безкоштовні, а програма лояльності дає додаткові знижки", — розповів він.
Американець зізнається, що тепер почувається вільніше, ніж будь-коли. Він подорожує Карибами, знайомиться з новими людьми й веде звичний робочий графік, не втрачаючи при цьому духу пригод. Чоловік радить тим, хто хоче наслідувати його приклад, пробувати різні круїзні компанії, але вибирати одну для отримання бонусів.
Гутрідж — не єдиний, хто обрав море замість квартири. Видання зазначає, що дедалі більше людей продають майно і живуть на лайнерах, вважаючи, що це дешевше і цікавіше. Головними мінусами є одноманітна їжа і труднощі в побудові тривалих зв'язків. Але багато хто впевнений, що життя в морі варте того.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка провела ніч у будинку, який дрейфує серед айсбергів. Журналістка Лора Голл поділилася досвідом повного усамітнення і споглядання північного сяйва.
Також стало відомо, що вчителька розповіла, як можна економити на перельотах. Досвідчена туристка з Шотландії на ім'я Люсі підкорила користувачів соцмереж своїм простим, але по-справжньому ефективним трюком для подорожей.