Круїз перетворився на кошмар: туристи стрибали в море, рятуючись із корабля, що тоне (фото)

Під час прогулянки Карибським морем біля берегів Домініканської Республіки затонув катамаран із відпочивальниками. Судно почало тонути неподалік від затоки Самана, і десяткам туристів, серед яких були й діти, довелося стрибати у воду, щоб врятуватися.

На допомогу прийшли військово-морські сили Домініканської Республіки та жителі прибережного селища Ель-Крусеро, які допомогли витягнути людей із води. Про це пише Daily Star.

Відпочинок у Карибському морі для десятків туристів обернувся панікою і боротьбою за життя. Минулими вихідними екскурсійний катамаран Boca de Yuma I, що належав сторонньому оператору, затонув біля берегів Домініканської Республіки, неподалік від затоки Самана. На борту перебували близько 55 пасажирів, більшість з яких були туристами з німецького круїзного лайнера Mein Schiff 1.

За словами очевидців, судно почало швидко набирати воду під час одноденної екскурсії. Людям довелося вплав добиратися до рятувальних кіл, коли катамаран практично повністю пішов під воду. У соціальних мережах поширилися відео та фотографії, на яких видно, як туристи, перебуваючи в паніці, хапаються за рятувальні засоби, а моряки і місцеві жителі допомагають їм вибратися.

На допомогу прийшли військово-морські сили Домініканської Республіки і жителі прибережного селища Ель-Крусеро, які допомогли витягнути людей з води. За попередніми даними, всі пасажири вижили, але багато хто з них зазнав сильного стресу. Деякі стверджують, що екіпаж круїзного лайнера не одразу дізнався про подію, і їм довелося чекати допомоги самостійно.

На допомогу прийшли військово-морські сили Домініканської Республіки і жителі прибережного селища Ель-Крусеро Фото: Daily Star

Офіційна влада Домініканської Республіки заявила, що проводять розслідування причин аварії та перевіряють діяльність туроператора, який організував морську прогулянку. Представник компанії TUI Cruises, що управляє лайнером Mein Schiff 1, підтвердив, що подія трапилася під час екскурсії, організованої стороннім підрядником, і запевнив, що всі потерпілі отримали необхідну допомогу.

Після порятунку туристів круїзне судно з понад 4000 пасажирами на борту продовжило свою подорож, прямуючи до наступного пункту маршруту — острова Ямайка.

