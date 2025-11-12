Таинственное исчезновение во время шторма: что случилось с девушкой в Бермудском треугольнике

Мари Декуб, 28-летняя француженка, считавшаяся пропавшей после загадочного исчезновения в районе Бермудского треугольника, неожиданно вышла на связь.

По словам ее матери, морячка благополучно завершает плавание и прибудет в Пуэрто-Рико к воскресенью, 16 ноября. Об этом пишет Daily Star.

Декуб, опытный шкипер из Ла-Рошели, в сентябре 2023 года отправилась в трехлетнее кругосветное путешествие, выбрав жизнь в море как путь к самодостаточности. После ремонта собственной яхты в Гватемале она присоединилась к американскому капитану Натану Перринсу, чтобы доставить парусное судно SV Liahona в Пуэрто-Рико.

6 ноября судно должно было зайти на Бермуды для дозаправки, но GPS-сигнал пропал, а связь с экипажем прервалась. Последнее сообщение от Перринса говорило о нехватке топлива.

Мать Мари, Натали Ле Ру, обратилась к сообществу моряков через Facebook и сайт Boatwatch, прося о помощи в поисках. По ее словам, вертолетные поиски прекратились из-за непогоды. Женщина отметила: "Мари — очень хороший моряк, и я боялась поднимать тревогу слишком рано".

Мать девушки сообщила, что дочь жива и вышла на связь с ней Фото: Instagram

10 ноября Ле Ру сообщила, что дочь жива и находится в пути.

"Мари не исчезла. У нее просто закончились средства связи. Такое часто случается в море. Она опытный штурман и скоро прибудет в Пуэрто-Рико", — сказала она.

Издание отмечает, что район между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико десятилетиями окружен слухами о загадочных исчезновениях. С XIX века там пропало более 50 кораблей и 20 самолетов. Однако эксперты считают, что большинство происшествий объясняются погодными условиями и человеческим фактором, а не мистикой.

