Пенсионер свернул не туда по дороге к врачу и оказался в другой стране

85-летний француз, не имевший проблем с ориентацией в пространстве, настолько запутался в GPS-навигаторе по дороге к врачу, что в итоге проехал 1500 км до страны, которая даже не граничит с Францией.

Пожилой мужчина, житель коммуны Шатийон-сюр-Туэ на западе Франции, случайно отправился в путешествие всей своей жизни, пытаясь добраться до своего врача в Эрво, соседней коммуне, расположенной примерно в 19 километрах от его дома. Однако он так и не доехал к больнице. Об этом пишет Oddity Central.

Семья мужчины забеспокоилась лишь тогда, когда он пропустил собрание ассоциации, членом которой он был. Со временем родные начали беспокоиться все больше, ведь даже соседи заметили его отсутствие.

Вскоре об исчезновении сообщили в полицию, которая, в свою очередь, обратилась к военным за помощью в обнаружении геолокации мобильного телефона мужчины. Семья 85-летнего мужчины опасалась, что с ним случилось что-то плохое, но они никак не ожидали получить подобный ответ от властей.

Відео дня

Телефон пропавшего мужчины находился в отеле в Хорватии, в 1500 км от его дома Фото: Oddity Central

Военные установили, что телефон пропавшего мужчины находился в отеле в Хорватии, в 1500 км от его дома. По всей видимости, он ехал 20 часов, проезжая через Италию, чтобы добраться до этой южноевропейской страны. На вопрос о причинах своего пребывания там француз ответил, что "не понимает, что произошло", добавив, что его поездка была вызвана проблемами с GPS.

По словам военных, хотя восьмидесятилетний мужчина явно не был в расцвете сил, он, как известно, не страдал когнитивными нарушениями или проблемами с ориентацией. Его семья уже приехала в Хорватию, чтобы забрать его.

Ранее Фокус сообщал, что женщина провела ночь в доме, который дрейфует среди айсбергов. Журналистка Лора Холл поделилась опытом полного уединения и созерцания северного сияния.

Также стало известно, что мужчина доказал, что жить на круизном лайнере дешевле, чем снимать квартиру. Житель Флориды (США) Райан Гутридж, инженер в сфере облачных технологий, нашел способ совместить работу и путешествия.