Таємниче зникнення під час шторму: що сталося з дівчиною в Бермудському трикутнику

Марі Декуб, 28-річна француженка, яку вважали зниклою після загадкового зникнення в районі Бермудського трикутника, несподівано вийшла на зв'язок.

За словами її матері, морячка благополучно завершує плавання і прибуде в Пуерто-Рико до неділі, 16 листопада. Про це пише Daily Star.

Декуб, досвідчена шкіперка з Ла-Рошелі, у вересні 2023 року вирушила в трирічну навколосвітню подорож, обравши життя в морі як шлях до самодостатності. Після ремонту власної яхти у Гватемалі вона приєдналася до американського капітана Натана Перрінса, щоб доставити вітрильне судно SV Liahona до Пуерто-Рико.

6 листопада судно мало зайти на Бермуди для дозаправлення, але GPS-сигнал зник, а зв'язок з екіпажем перервався. Останнє повідомлення від Перрінса свідчило про брак палива.

Мати Марі, Наталі Ле Ру, звернулася до спільноти моряків через Facebook і сайт Boatwatch, просячи про допомогу в пошуках. За її словами, вертолітні пошуки припинилися через негоду. Жінка зазначила: "Марі — дуже хороший моряк, і я боялася бити на сполох занадто рано".

Мати дівчини повідомила, що дочка жива і вийшла на зв'язок із нею Фото: Instagram

10 листопада Ле Ру повідомила, що дочка жива і перебуває в дорозі.

"Марі не зникла. У неї просто закінчилися засоби зв'язку. Таке часто трапляється в морі. Вона досвідчений штурман і незабаром прибуде в Пуерто-Рико", — сказала вона.

Видання зазначає, що район між Маямі, Бермудськими островами і Пуерто-Рико десятиліттями оточений чутками про загадкові зникнення. З XIX століття там зникло понад 50 кораблів і 20 літаків. Однак експерти вважають, що більшість пригод пояснюються погодними умовами та людським фактором, а не містикою.

